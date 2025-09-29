PRF resgata três curiós transportados de forma irregular na BR-364

Três curiós (Sporophila angolensis) foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último sábado (27), durante fiscalização no km 484 da BR-364, em Feijó, interior do Acre. As aves estavam em gaiolas sujas, sem alimentação adequada e sem a documentação exigida para transporte, o que configura crime ambiental.

De acordo com a PRF, os casos ocorreram em duas situações distintas. Os responsáveis foram autuados e assinaram termo de comparecimento em juízo.

Após o resgate, os animais foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que os encaminhou ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Rio Branco. O centro é responsável por avaliar a saúde das espécies, promover a reabilitação e, quando possível, realizar a soltura na natureza.

A PRF informou que ações de fiscalização têm caráter preventivo e visam coibir o tráfico e a manutenção irregular de animais silvestres, além de contribuir para a preservação da biodiversidade amazônica.