Prime Gaming de setembro: 11 jogos grátis para resgatar — veja a lista completa

Assinantes do Amazon Prime recebem Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, Into the Breach, Civilization IV e mais; ainda há extras por tempo limitado

Já disponíveis (setembro/2025)

  • Dungeons & Dragons: Ravenloft Series — resgate pela GOG

  • Into the Breach — resgate pela Epic Games Store

  • Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition — resgate pela GOG

Disponíveis em 11 de setembro

  • Afterimage — resgate pelo app Amazon Games

  • Spelljammer: Pirates of RealmspaceGOG

  • Tower of TimeGOG

  • Subterrain: Mines of Titanapp Amazon Games

Disponíveis em 18 de setembro

  • ResidualGOG

  • FATE: The Cursed KingGOG

Disponíveis em 25 de setembro

  • Mystical Riddles: Ghostly Park – Collector’s EditionLegacy Games

  • Pixel Cafeapp Amazon Games

Bônus do Prime Gaming (tempo limitado)

  • Besiege + The Splintered Sea DLC — até 17 de setembro

  • Venba — até 24 de setembro

  • Boxes: Lost Fragments — até 29 de setembro

  • Marvel’s Midnight Suns — até 6 de outubro

  • Heroes of Loot — até 29 de outubro

Como resgatar (sem erro)

  1. Tenha uma conta ativa do Amazon Prime (há teste grátis de 30 dias).

  2. Entre em Prime Gaming e selecione cada título.

  3. Siga o passo indicado em cada jogo (GOG, Epic Games Store, app Amazon Games ou Legacy Games).

  4. Concluído o resgate, o jogo fica na sua biblioteca da plataforma correspondente.

Observações importantes

  • Alguns títulos exigem instalação do app Amazon Games no PC.

  • Ofertas têm data-limite; resgate antes do prazo.

  • Depois de resgatado, o jogo é seu na conta da loja vinculada (mesmo se você cancelar o Prime).

Reprodução

📌 Fonte: Prime Gaming / Amazon (programação de setembro de 2025)
✍️ Redigido por ContilNet

