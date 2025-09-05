Prime Gaming de setembro: 11 jogos grátis para resgatar — veja a lista completa

Já disponíveis (setembro/2025)
Dungeons & Dragons: Ravenloft Series — resgate pela GOG
Into the Breach — resgate pela Epic Games Store
Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition — resgate pela GOG
Disponíveis em 11 de setembro
Afterimage — resgate pelo app Amazon Games
Spelljammer: Pirates of Realmspace — GOG
Tower of Time — GOG
Subterrain: Mines of Titan — app Amazon Games
Disponíveis em 18 de setembro
Residual — GOG
FATE: The Cursed King — GOG
Disponíveis em 25 de setembro
Mystical Riddles: Ghostly Park – Collector’s Edition — Legacy Games
Pixel Cafe — app Amazon Games
Bônus do Prime Gaming (tempo limitado)
Besiege + The Splintered Sea DLC — até 17 de setembro
Venba — até 24 de setembro
Boxes: Lost Fragments — até 29 de setembro
Marvel’s Midnight Suns — até 6 de outubro
Heroes of Loot — até 29 de outubro
Como resgatar (sem erro)
Tenha uma conta ativa do Amazon Prime (há teste grátis de 30 dias).
Entre em Prime Gaming e selecione cada título.
Siga o passo indicado em cada jogo (GOG, Epic Games Store, app Amazon Games ou Legacy Games).
Concluído o resgate, o jogo fica na sua biblioteca da plataforma correspondente.
Observações importantes
Alguns títulos exigem instalação do app Amazon Games no PC.
Ofertas têm data-limite; resgate antes do prazo.
Depois de resgatado, o jogo é seu na conta da loja vinculada (mesmo se você cancelar o Prime).
📌 Fonte: Prime Gaming / Amazon (programação de setembro de 2025)
✍️ Redigido por ContilNet