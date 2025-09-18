Primeira etapa do Festival Estadual da Canção 2025 premia alunos do ensino médio que tiveram melhores performances

O Teatro Universitário da UFAC recebeu apresentações emocionantes de estudantes na primeira etapa do Festival Estadual da Canção 2025, Regional do Baixo Acre. O público assistiu a interpretações que passearam pela música popular brasileira e pelo pop rock internacional.

Cinco jurados avaliaram os participantes e selecionaram os quatro melhores candidatos da etapa, que avançam para as próximas fases do festival. As demais etapas regionais ocorrerão no Alto Acre nos dias 26 e 27 de setembro, e nas regiões de Tarauacá/Envira e Juruá, de 9 a 11 de outubro. Os classificados disputarão a grande final em Rio Branco, marcada para os dias 16 a 18 de outubro.

As vencedoras da primeira etapa, categoria Ensino Médio, foram:

1º lugar: Ana Rilany Santos Silva (Colégio Primeiro Passo/Anglo), com “Porto Solidão” (Jessé) – R$ 5 mil

2º lugar: Ana Elisa Silva Araújo (Instituto Federal do Acre – IFAC), com “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys) – R$ 3 mil

3º lugar: Adelaide Barcellos Garcia (Colégio Meta), com “Shallow” (Lady Gaga) – R$ 2 mil

4º lugar: Luany Oliveira do Nascimento (Colégio Militar Dom Pedro II), com “Naquela Mesa” (Nelson Gonçalves) – R$ 1 mil

O festival segue proporcionando visibilidade aos talentos locais e promovendo a valorização da cultura musical acreana, estimulando a participação de estudantes de diferentes regiões do estado.