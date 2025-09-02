Primeira igreja inclusiva chega ao Acre com cultos online e acolhimento à comunidade LGBTQIA+

“Existe um lugar onde o amor fala mais alto que o preconceito.” É com esse lema que A Cidade Refúgio se apresenta como a primeira igreja do Acre voltada ao acolhimento da população LGBTQIA+.

Segundo os organizadores, a proposta é clara: celebrar a vida e a fé de quem muitas vezes se sente invisível ou rejeitado. “Sua vida é preciosa demais para não ser celebrada. Aqui é um lugar de fé e ação”, afirmam. A comunidade religiosa busca oferecer abraço e acolhimento espiritual, reforçando que todos são bem-vindos.

Nas redes sociais, a igreja ministrará diariamente a Palavra de Deus, com mensagens de conforto e carinho. “Este espaço foi criado especialmente para pessoas LGBTQIA+ e também para simpatizantes que desejam participar dessa rede de apoio espiritual. Sinta-se em casa!”, diz um convite de apresentação.

O pastor Geyson Barros, líder da comunidade, enfatiza que o objetivo é criar um espaço seguro para a vivência da fé, sem julgamentos ou estigmas. “O povo não precisa de conserto, a gente nasce gay. Não vamos reforçar preconceitos ou ideias equivocadas sobre a sexualidade”, afirmou.

Por enquanto, os encontros serão realizados online, e futuramente em pequenos grupos presenciais, chamados células. “É uma igreja voltada para acolher esse público. Aqui, eles encontrarão fé, respeito e liberdade para praticar sua espiritualidade”, concluiu o pastor.

Com informações do AcreNews