Primeira luta de influencers do Acre já tem data confirmada e promete agitar fãs e movimentar octógono

O BRTL Fight Combat confirmou oficialmente a primeira luta entre influencers do Acre. O embate histórico vai ocorrer no dia 27 de setembro, no octógono do Maison Borges, e promete agitar fãs do esporte e seguidores dos participantes.

O confronto será entre o fotógrafo e influenciador Daniel Cruz e o humorista Jonas Machado, que aceitaram o desafio após semanas de provocações nas redes sociais. A luta entre os dois foi anunciada como uma oportunidade de “resolver a pendência” dentro do cage, de forma justa e emocionante.

Daniel Cruz, que recentemente iniciou um processo de emagrecimento, encontrou nas artes marciais uma forma de manter a forma física e se divertir com o desafio. Já Jonas Machado garantiu que vai para cima e que não está de brincadeira, alertando que a luta poderá ter consequências físicas.

O evento marca a primeira vez na história do BRTL em que influencers se enfrentam oficialmente, e os fãs poderão acompanhar o embate pelo Paew-Per-View.