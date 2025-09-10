10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

Primeira luta de influencers do Acre já tem data confirmada e promete agitar fãs e movimentar octógono

Daniel Cruz e Jonas Machado vão se enfrentar no octógono do Maison Borges em 27 de setembro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O BRTL Fight Combat confirmou oficialmente a primeira luta entre influencers do Acre. O embate histórico vai ocorrer no dia 27 de setembro, no octógono do Maison Borges, e promete agitar fãs do esporte e seguidores dos participantes.

O confronto será entre o fotógrafo e influenciador Daniel Cruz e o humorista Jonas Machado, que aceitaram o desafio após semanas de provocações nas redes sociais. A luta entre os dois foi anunciada como uma oportunidade de “resolver a pendência” dentro do cage, de forma justa e emocionante.

Daniel Cruz e Jonas Machado vão se enfrentar no primeiro duelo oficial de influencers do Acre, no dia 27 de setembro, no Maison Borges/Foto: Reprodução

Daniel Cruz, que recentemente iniciou um processo de emagrecimento, encontrou nas artes marciais uma forma de manter a forma física e se divertir com o desafio. Já Jonas Machado garantiu que vai para cima e que não está de brincadeira, alertando que a luta poderá ter consequências físicas.

O evento marca a primeira vez na história do BRTL em que influencers se enfrentam oficialmente, e os fãs poderão acompanhar o embate pelo Paew-Per-View.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost