Primo de influencer choca ao mostrar novo rosto após harmonização: ‘Mudou até o DNA’

O acreano Breno Barbosa, primo da influenciadora digital Jéssica Ingred, decidiu investir no visual e realizou um processo de harmonização facial com o especialista Dr. Pedro Bussons. O resultado foi compartilhado nas redes sociais e surpreendeu.

Breno exibiu as mudanças após o procedimento estético, que tem como objetivo valorizar os traços do rosto, e recebeu elogios e brincadeiras de outras influenciadoras conhecidas. A própria Jéssica Ingred comentou sobre o resultado: “Ele é o melhor cara! ❤️”, em referência ao trabalho do profissional responsável.

Já o influenciador Albuquerque entrou no clima descontraído e brincou sobre a transformação: “Q isso mlq, saiu de cara de facão pra 🗿”.

Outra que não deixou de parabenizar Breno foi Silvamaxine, que destacou: “Arrasou muitoooooo!!!!!”.

Os comentários mostraram a boa repercussão do procedimento entre amigos e influenciadores digitais.

VEJA: