Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate

Priscilla Presley foi acusada de ter colaborado para a morte de seu ex-marido, Elvis Presley, em novos documentos de um processo movido por seus ex-sócios, Brigitte Kruse e Kevin Fialko. A informação foi divulgada pelo TMZ nesta sexta-feira (5).

Segundo os diretores da empresa Priscilla Presley Partners, a ex-esposa do astro teria contribuído para a pressão que levou à morte do cantor, ao penhorar sua mansão, Graceland.

Na ação, eles alegam que Priscilla acreditava não ter recebido o suficiente após o divórcio de Elvis. “Apesar de ter se enriquecido e extorquido milhões de dólares de Elvis, ela então colocou um ônus sobre Graceland, em 29 de abril de 1977, no valor de US$ 494.024,49, pressionando Elvis a menos de quatro meses de sua morte”, afirmaram.

O documento em questão permitiria que Priscilla mantivesse a posse da propriedade enquanto a suposta dívida não fosse quitada. “Priscilla exerceu pressão indevida sobre Elvis, levando-o à morte”, disse a dupla. Eles ainda citaram que, nos anos seguintes à morte de Elvis por ataque cardíaco, ela chegou a pressionar o pai do astro, Vernon, a escolhê-la como administradora dos bens deixados por ele.

A decisão em relação ao patrimônio teria sido tomada enquanto Vernon estava em seu leito de morte. Kruse e Fialko também definiram Priscilla como “uma sociopata calculista” e “uma víbora disposta a atacar a própria família”.

O advogado de Priscilla, Marty Singer, rebateu as alegações: “Essas afirmações de Brigitte Kruse são absurdas e ridículas. Imaginamos que, em sua próxima ação, ela vá alegar que Priscilla é responsável pela morte de JFK [presidente norte-americano John F. Kennedy].”

Em agosto, foi noticiado que Priscilla estava sendo processada em US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) por quebra de contrato e fraude. Kruse e Fialko alegaram ter sido prejudicados por estarem no meio de uma disputa familiar e afirmaram que a empresária teria “desligado os aparelhos” da filha, Lisa Marie, para retomar o comando dos negócios da família.