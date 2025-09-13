problemas-de-energia-na-df-140-colocam-granjas-em-risco

Produtores rurais da região da DF-140, em Brasília, enfrentam há mais de um mês uma grave instabilidade no fornecimento de energia elétrica. Oscilações constantes, tensão abaixo do padrão e quedas prolongadas têm comprometido a produção em granjas de grande porte, onde mais de 1 milhão de aves são criadas. A situação já provocou prejuízos materiais superiores a R$ 80 mil em média por produtor e ameaça a segurança alimentar e ambiental.

Segundo relatos, o problema teve início há cerca de três meses com falhas de tensão e se agravou nos últimos dias com interrupções diárias, especialmente entre 14h e 23h. Carlos Vieira, gerente de uma das granjas, afirma que o uso de geradores se tornou rotina diante da queima de equipamentos e da ausência de resposta efetiva dos responsáveis pelo fornecimento de energia.

O produtor Igor Suaiden relata que técnicos da Neoenergia atribuíram o problema ao roubo de reguladores de tensão na rede elétrica.

“Já são 30 dias de instabilidade. Eu ligo todos os dias para reclamar e não recebo retorno. Já tivemos mais de R$ 80 mil em prejuízos e 5 mil frangos mortos no lote passado. Se ficarmos 10 minutos sem energia agora, podemos perder até 150 mil aves”.

Outro gerente aponta que a taxa de mortalidade de animais nos lotes aumentou significativamente: “Estamos com uma taxa de mortalidade de cerca de 14%, o que representa 10% acima do padrão nos últimos três lotes”.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

2 de 2

A situação foi formalmente denunciada à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que confirmou, por meio de nota, que tem acompanhado a situação: “O tema relacionado ao nível de tensão faz parte de ações específicas de fiscalização que são realizadas periodicamente nas distribuidoras de energia elétrica. Informamos que existe uma ação de monitoramento em andamento sobre o tema na Neoenergia Brasília”.

Em resposta, a Neoenergia Brasília informou que enviará uma equipe técnica à região para vistoriar a rede elétrica e avaliar a situação.

Leia também

Especialistas alertam que com temperaturas elevadas e alta demanda por ventilação nas granjas, qualquer falha prolongada pode resultar em perdas irreversíveis, abrindo a possibilidade de uma escassez temporária de produtos, com impacto nos preços ao consumidor.

O sistema elétrico de granjas modernas depende de ventiladores, climatizadores, iluminação controlada, alimentadores automáticos e bombas de água, todos operando de forma contínua para garantir o bem-estar dos animais. A interrupção no fornecimento pode comprometer a temperatura interna dos galpões, provocar estresse térmico nas aves e resultar em mortalidade em massa. Além disso, falhas prolongadas afetam diretamente a produtividade, geram perdas financeiras significativas e podem comprometer a segurança alimentar em larga escala.

A resolução normativa nº 1000/2021 da Aneel determina que as distribuidoras devem garantir energia contínua e dentro dos padrões de qualidade e tensão. O fornecimento irregular configura descumprimento contratual e coloca em risco não apenas os produtores, mas também o abastecimento de alimentos em larga escala.