Procurado pela Interpol, argentino estuprador vivia em sítio em SC

Um argentino de 50 anos, com nome na lista da difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), foi preso nesta quarta-feira (17/9), no bairro de Ratones, em Florianópolis (SC).

De acordo com a Polícia Federal (PF), ele é procurado em seu país de origem pela prática de crime de estupro contra uma adolescente de 15 anos.

O foragido foi localizado e preso pelos policiais em um sítio onde estava residindo, na capital catarinense.

Após o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o estrangeiro foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça brasileira até sua extradição.