Procurado pela Interpol, argentino estuprador vivia em sítio em SC

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
procurado-pela-interpol,-argentino-estuprador-vivia-em-sitio-em-sc

Um argentino de 50 anos, com nome na lista da difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), foi preso nesta quarta-feira (17/9), no bairro de Ratones, em Florianópolis (SC).

De acordo com a Polícia Federal (PF), ele é procurado em seu país de origem pela prática de crime de estupro contra uma adolescente de 15 anos.

Leia também

O foragido foi localizado e preso pelos policiais em um sítio onde estava residindo, na capital catarinense.

Após o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o estrangeiro foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça brasileira até sua extradição.

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost