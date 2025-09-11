11/09/2025
Procurador afirma que não houve operação da PF na sede da Prefeitura de Brasiléia

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Akeldama, que apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos no município de Brasiléia.

Operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (11)/Foto: Alexandre Lima/O Alto Acre

De acordo com as investigações, os valores teriam sido utilizados para financiar campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2024.

Em entrevista ao ContilNet, o procurador-geral do Município, Luiz Carlos Bertoleto Júnior, esclareceu que a operação não ocorreu nas dependências da Prefeitura de Brasiléia, como chegou a ser divulgado por alguns veículos de comunicação.

Segundo ele, a gestão tomou conhecimento da ação por meio da imprensa, mas se colocou à disposição das autoridades competentes.

“Não tivemos nenhuma ação da Polícia Federal na prefeitura, nem recebemos qualquer notificação em nossa sede ou em secretarias. Prefeito, vice-prefeito e secretários não foram alvos da operação. Reafirmamos que não houve visita, notificação ou ofício destinado à Prefeitura de Brasiléia”, destacou.

A PF informou que foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e determinada a quebra do sigilo bancário de um dos investigados. No entanto, nenhum dos alvos tem vínculo com a administração municipal, reforçou o procurador.

A Prefeitura de Brasiléia também divulgou uma nota oficial para reiterar que a operação não envolveu gestores ou servidores municipais.

Veja na íntegra:

Em face das notícias veiculadas na mídia sobre uma operação da Polícia Federal relacionada a Prefeitura Municipal de Brasileia, vimos a público esclarecer que não houve nenhuma ação/operação/intimação das autoridades policiais nas dependências dos órgãos/setores e atores que fazem parte da estrutura desta municipalidade.

A Prefeitura tomou conhecimento dos fatos através da mídia e se coloca a disposição das autoridades para quaisquer que sejam os atos necessários para esclarecimentos das situações investigadas, caso guardem relação com a Prefeitura.

Porém, reiteramos que nenhuma medida policial foi realizada em face da Prefeitura, ou em suas dependências.

Luiz Carlos Bertoleto Junior
Procurador-Geral do Município de Brasileia

