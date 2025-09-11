Procurador afirma que não houve operação da PF na sede da Prefeitura de Brasiléia

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Akeldama, que apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos no município de Brasiléia.

De acordo com as investigações, os valores teriam sido utilizados para financiar campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2024.

Em entrevista ao ContilNet, o procurador-geral do Município, Luiz Carlos Bertoleto Júnior, esclareceu que a operação não ocorreu nas dependências da Prefeitura de Brasiléia, como chegou a ser divulgado por alguns veículos de comunicação.

Segundo ele, a gestão tomou conhecimento da ação por meio da imprensa, mas se colocou à disposição das autoridades competentes.

“Não tivemos nenhuma ação da Polícia Federal na prefeitura, nem recebemos qualquer notificação em nossa sede ou em secretarias. Prefeito, vice-prefeito e secretários não foram alvos da operação. Reafirmamos que não houve visita, notificação ou ofício destinado à Prefeitura de Brasiléia”, destacou.

A PF informou que foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e determinada a quebra do sigilo bancário de um dos investigados. No entanto, nenhum dos alvos tem vínculo com a administração municipal, reforçou o procurador.

A Prefeitura de Brasiléia também divulgou uma nota oficial para reiterar que a operação não envolveu gestores ou servidores municipais.

Veja na íntegra:

Em face das notícias veiculadas na mídia sobre uma operação da Polícia Federal relacionada a Prefeitura Municipal de Brasileia, vimos a público esclarecer que não houve nenhuma ação/operação/intimação das autoridades policiais nas dependências dos órgãos/setores e atores que fazem parte da estrutura desta municipalidade.

A Prefeitura tomou conhecimento dos fatos através da mídia e se coloca a disposição das autoridades para quaisquer que sejam os atos necessários para esclarecimentos das situações investigadas, caso guardem relação com a Prefeitura.

Porém, reiteramos que nenhuma medida policial foi realizada em face da Prefeitura, ou em suas dependências.

Luiz Carlos Bertoleto Junior

Procurador-Geral do Município de Brasileia