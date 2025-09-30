30/09/2025
Procurador-geral é executado com tiro na cabeça ao andar com cachorro

Antes de ser executado com um tiro na cabeça o procurador-geral de Aurora (CE), José Nanda Bezerra, teve de uma reunião na prefeitura

O procurador-geral do município de Aurora, no Cariri do Ceará, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite dessa segunda-feira (29/9). José Nanda Bezerra, 59 anos, passeava com o cachorro quando foi baleado. Horas antes, ele havia participado de uma reunião na prefeitura do município.

Procurador-geral é executado com tiro na cabeça ao andar com cachorro. Foto: Reprodução

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam diligências para apurar o caso. De acordo com a pasta, José Nanda foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda estão sob investigação.

