Procurador-geral é executado com tiro na cabeça ao andar com cachorro

O procurador-geral do município de Aurora, no Cariri do Ceará, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite dessa segunda-feira (29/9). José Nanda Bezerra, 59 anos, passeava com o cachorro quando foi baleado. Horas antes, ele havia participado de uma reunião na prefeitura do município.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam diligências para apurar o caso. De acordo com a pasta, José Nanda foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.