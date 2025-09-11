Produção agrícola sobe mais de 13% e chega a quase R$ 840 milhões no Acre

Enquanto o Brasil registrou queda de 3,9% no valor da produção agrícola em 2024, o Acre seguiu na contramão do cenário nacional e apresentou crescimento de 13,5%, segundo dados divulgados pelo IBGE na pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM). O resultado representa R$ 838,5 milhões em valor de produção, com incremento de 2,5% na área colhida, que chegou a 97.461 hectares.

A mandioca segue como carro-chefe da agricultura acreana, respondendo por 39% do valor total da produção estadual. Foram 495,9 mil toneladas colhidas, equivalentes a R$ 329,5 milhões.

Outros produtos também tiveram destaque no estado. A produção de café registrou alta expressiva, com crescimento de 59,9% no valor gerado — alcançando R$ 44,9 milhões. Além do aumento de 8% no volume colhido, o preço médio pago ao produtor subiu de R$ 9.838 para R$ 14.590 por tonelada, resultado do cenário de menor oferta global da commodity. Municípios como Acrelândia, Mâncio Lima, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira lideraram a produção.

Já os grãos tiveram comportamento misto. O milho caiu 14,4% em produção (119 mil toneladas) e recuou 2,7% em valor (R$ 128,1 milhões). A soja, por outro lado, cresceu 32,4% em volume (60,5 mil toneladas) e 18,2% em valor (R$ 117,8 milhões), compensando parte da perda no setor de cereais e oleaginosas, que no total sofreu queda de 6,6%.

No cenário nacional, o valor da produção agrícola atingiu R$ 783,2 bilhões, mas sofreu retração pelo segundo ano consecutivo. A redução foi influenciada pela queda de preços de culturas relevantes, como soja e milho, além da recuperação de lavouras em países concorrentes e da desaceleração do consumo mundial.