Produção de motos apresenta melhor resultado do ano

Escrito por Agência Brasil
A produção de motos cresceu em agosto, alcançando o melhor resultado do ano. É o que aponta o balanço divulgado nesta quarta-feira (10) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Em agosto, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram um total de 185.952 motocicletas, o que representou um crescimento de 13,4% em comparação ao mesmo mês do ano passado e de 32,6% em relação a julho. Essa produção foi o melhor resultado do ano e também o melhor desempenho para um mês de agosto desde 2011.

O balanço da Abraciclo indica também um crescimento nas vendas de motocicletas no varejo. Em agosto, foram licenciadas 185.515 motocicletas, volume 13,2% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. No entanto, houve retração de 4% nas vendas em comparação a julho.

Exportações

Em agosto foram embarcadas 2.942 motocicletas para o mercado externo, uma queda de 11,9% em relação ao mesmo mês de 2024 e alta de 9,8% na comparação com julho.

De janeiro a agosto, um total de 24.232 motocicletas foram exportadas pelo Brasil, o que significou um crescimento de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

