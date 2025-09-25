Produções brasileiras disputam 9 categorias no Emmy Internacional 2025

O Brasil se destacou nas indicações ao International Emmy Awards 2025, anunciado nesta quinta-feira (25/9) pela International Academy of Television Arts & Sciences. O país concorre em nove categorias com produções da Globo, Record TV, Mood Hunter, Amana Cine, Flamma/Elo/Birdo e Sony/Floresta.

Na categoria Artes, o destaque é o documentário Herchcovitch; Exposto, da Mood Hunter. Já em Atualidades, o Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados, da Record TV/Playplus, foi lembrado. O documentário O Prazer é Meu, da Amana Cine, representa o Brasil na disputa de Melhor Documentário.

A Globo aparece em duas frentes: Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side, concorrendo em Notícias, e Bora, O Pódio é Nosso, da Sentimental Filmes em parceria com a emissora, em Kids: Factual & Entertainment.

Ainda no segmento infantojuvenil, a animação Lupi e Baduki, coprodução da Flamma, Elo e Birdo, disputa o prêmio de Kids: Animação. No gênero Kids: Live-Action, o Brasil está representado por Luz, da Sony/Floresta.

Já em Telenovela, a Globo concorre com Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.

Ao todo, são 64 indicados de 26 países, incluindo Argentina, Austrália, Canadá, França, Japão e Reino Unido. “À medida que o International Emmy® continua a reconhecer o que há de melhor na televisão, a criatividade e a qualidade dos indicados deste ano, vindos de um recorde de 26 países, refletem a força global da nossa indústria”, afirmou Bruce L. Paisner, presidente e CEO da Academia.

Os vencedores serão revelados no dia 24 de novembro de 2025, em Nova York, durante a 53ª edição do International Emmy Awards Gala. Antes disso, os nomeados participam do International Emmy World Television Festival, de 21 a 23 de novembro, com painéis, apresentações e encontros com parceiros.

Entre os patrocinadores do evento estão Ay Yapim, CJ ENM, Dubai Studios, EY, Globo, Mediafellows, MIP, Plural, Sofitel New York e Variety. Veja a lista completa: