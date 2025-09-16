Produtores rurais da Resex se reúnem na Transacreana e reforçam luta contra embargos do ICMBio

Produtores rurais da Reserva Extrativista (Resex) se reuniram nesta semana no Colégio Agrícola, na Transacreana, para mais uma vez reforçar a mobilização contra os embargos impostos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O encontro contou com a presença da advogada e representante Raimunda Queiroz, além de dezenas de famílias diretamente impactadas pelas restrições.

Hoje, mais de 300 propriedades estão embargadas em diferentes regiões do Acre, o que impede centenas de famílias de produzir, comercializar e manter suas atividades de subsistência.

Um dos produtores, que por medo de retaliações prefere não se identificar, relatou a forma como a medida foi aplicada: “Mais de 300 propriedades foram embargadas por meio de um edital publicado de forma fria, sem qualquer comunicação prévia com os produtores. Não entregaram carta, não fizeram visita, não deram explicação. Só um carimbo genérico, tratando locais como a colônia ‘Meu Pedacinho de Chão’ como se fosse a maior ameaça ambiental do país”, afirmou.

Raimunda Queiroz destacou a importância da união e da persistência nesse momento delicado: “Não é uma luta de um ou de outro. É uma luta coletiva, porque cada produtor que está com sua terra embargada está, na verdade, lutando pela sobrevivência de todos nós. Só unidos vamos conseguir ser ouvidos e alcançar a justiça.”

A expectativa agora se volta para o final de outubro, quando será realizada uma audiência pública sobre o tema. Produtores aguardam que o debate abra caminho para soluções concretas e justas, capazes de devolver segurança jurídica e dignidade a quem vive da produção rural.

A mobilização já conta também com apoio político. O deputado federal Coronel Ulysses (União/AC) tem se posicionado ao lado dos produtores, chegando a apresentar o Projeto de Lei 2850/2025, que prevê a suspensão dos embargos e a anistia das sanções administrativas desproporcionais no Acre.

Com isso, os produtores seguem firmes na luta, confiantes de que a união entre comunidades, representantes legais e apoio político poderá garantir avanços decisivos na audiência de outubro.