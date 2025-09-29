29/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Professor de dança acreano desaparece em Cobija e família pede ajuda

Bailarino e representante do Sebrae no Acre não é visto desde a última quinta-feira (25); caso foi registrado na delegacia de Epitaciolândia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O desaparecimento do bailarino e professor de zumba Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, preocupa familiares e amigos no Alto Acre. O profissional, que também atua como representante comercial do Sebrae/Acre em Brasiléia e Epitaciolândia, sumiu na noite de quinta-feira (25), em Cobija, na Bolívia.

Muito conhecido na região por unir dança e empreendedorismo, Regis passou a ser procurado intensamente após não retornar para casa. Desde então, mensagens de apoio e pedidos de informações têm se multiplicado nas redes sociais.

Professor de zumba e representante do Sebrae, Regis está desaparecido desde quinta-feira (25), quando foi visto em Cobija, na Bolívia/Foto: Reprodução

Na manhã desta segunda-feira (29), parentes registraram boletim de ocorrência em Epitaciolândia, formalizando o desaparecimento junto à Polícia Civil. Como o caso envolve a faixa de fronteira, a família espera que as autoridades brasileiras e bolivianas atuem de forma conjunta para esclarecer as circunstâncias do sumiço. Até o momento, não há detalhes sobre o que pode ter acontecido nem posicionamento oficial das autoridades bolivianas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Regis pode entrar em contato com os números (68) 99901-8545, falar com Keloisa, ou (68) 99948-9820, com Sâmia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost