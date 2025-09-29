Professor de dança acreano desaparece em Cobija e família pede ajuda

O desaparecimento do bailarino e professor de zumba Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, preocupa familiares e amigos no Alto Acre. O profissional, que também atua como representante comercial do Sebrae/Acre em Brasiléia e Epitaciolândia, sumiu na noite de quinta-feira (25), em Cobija, na Bolívia.

Muito conhecido na região por unir dança e empreendedorismo, Regis passou a ser procurado intensamente após não retornar para casa. Desde então, mensagens de apoio e pedidos de informações têm se multiplicado nas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira (29), parentes registraram boletim de ocorrência em Epitaciolândia, formalizando o desaparecimento junto à Polícia Civil. Como o caso envolve a faixa de fronteira, a família espera que as autoridades brasileiras e bolivianas atuem de forma conjunta para esclarecer as circunstâncias do sumiço. Até o momento, não há detalhes sobre o que pode ter acontecido nem posicionamento oficial das autoridades bolivianas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Regis pode entrar em contato com os números (68) 99901-8545, falar com Keloisa, ou (68) 99948-9820, com Sâmia.