Professor de Medicina cria gincana de mapas e premia alunos com equipamentos de saúde

O professor de Bioquímica Vagne Oliveira, do curso de Medicina, lançou uma iniciativa para estimular o aprendizado da disciplina entre os alunos do primeiro período. A atividade consiste na elaboração de mapas metabólicos que reúnem, em forma de rede, as principais vias que ocorrem no corpo humano. Os melhores trabalhos, escolhidos pelo docente, participam de uma competição que premia o esforço e a dedicação dos estudantes com pontuação extra.

Entre os destaques está o mapa 2, desenvolvido pelo acadêmico Paulo Peixoto, da turma Med 35. O estudante reuniu mais de 120 vias metabólicas em um único esquema, representando de forma integrada o funcionamento bioquímico do organismo. A proposta, segundo o professor, busca despertar interesse pela disciplina, promover revisão de conteúdos e incentivar a pesquisa individual.

Os mapas mais votados pelos colegas e avaliados pelo professor recebem premiação. Nesta edição, os prêmios incluem um estetoscópio, um aparelho aferidor de pressão e a possibilidade de isenção em uma atividade avaliativa, conforme anunciado em sala.

