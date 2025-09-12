Professor de medicina dá tapa na cara de aluna após errar pergunta dentro da UTI

Uma estudante de medicina de 27 anos acusou um médico de 52 anos, que também é seu professor, de tê-la agredido com um tapa no rosto dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no sul do Tocantins. O caso aconteceu na terça-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem relatou que a agressão ocorreu após ela dar uma resposta incorreta a uma pergunta feita pelo médico. Uma testemunha, também estudante, confirmou a versão apresentada pela vítima.

Ao ser abordado pela Polícia Militar, o médico alegou que não utilizou força e que teria apenas “brincado” com a residente. Ele e a estudante foram encaminhados à Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por lesão corporal.

A defesa do profissional afirmou que ele nunca agrediu ou desrespeitou alguém durante sua carreira, e que teria ocorrido apenas um “leve toque no rosto da aluna”.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que abriu processo administrativo para apurar o caso e ressaltou que não admite condutas de violência nas unidades sob sua gestão. A coordenação do curso de medicina da Universidade de Gurupi (Unirg) também declarou que adotará medidas administrativas para garantir a apuração rigorosa dos fatos.

Já o Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO) instaurou sindicância para investigar o episódio, assegurando o devido processo legal. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que a Polícia Civil segue investigando a ocorrência.