Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”

O perfil do professor no aplicativo Grindr, plataforma popular entre a comunidade LGBTQIA+, se autodenomina "passivo discreto"

Um professor de São Paulo, que se apresenta num aplicativo de relacionamento com a identidade de “Passivo Discreto”, está sendo denunciado por ataques racistas contra outro usuário. As mensagens que circulam nas redes sociais mostram o homem fazendo ofensas e ameaças a outra pessoa depois de levar um “fora” na conversa.

O caso veio à tona após a vítima, que não quis se identificar, divulgar capturas de tela das mensagens. Nas imagens, o professor utiliza termos como “macaco”, “bicha preta” e “coragem que tem de comer este c* preto”.

O perfil do professor no aplicativo Grindr, plataforma popular entre a comunidade LGBTQIA+, se autodenomina “passivo discreto”, e em sua descrição, ele revela ter 36 anos, 1,78m de altura e pesar 98kg. A vítima decidiu tornar a situação pública para expor o comportamento do professor e alertar sobre o racismo na internet.

