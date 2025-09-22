Professor investigado por “pornografia da vingança”; veja o caso

A Polícia Civil apura se um professor de 41 anos divulgou fotos íntimas da ex-companheira como retaliação ao término. Segundo a investigação, ele teria criado perfis falsos para enviar as imagens a familiares da vítima.

O que aconteceu

Local: Vilhena (RO).

Ação policial: mandado de busca e apreensão cumprido na casa do suspeito; celulares e outros dispositivos foram recolhidos.

Operação: “Rede Segura”, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Modus operandi: uso de perfis falsos para espalhar as imagens.

Enquadramento legal

A prática se enquadra no art. 218-C do Código Penal (divulgação de cena de nudez/sexo sem consentimento).

Pena: de 1 a 5 anos de reclusão, aumentada quando há relação íntima de afeto e intenção de expor/constranger.

Se você (ou alguém) for vítima

Registre ocorrência (DEAM ou delegacia on-line do seu estado).

Guarde provas: prints com URL, datas, horários; preserve mensagens e e-mails.

Peça remoção nas plataformas (use os formulários de denúncia) e, se possível, tutela de urgência judicial para retirada imediata.

Busque apoio: atendimento psicológico e orientação jurídica; peça medidas protetivas se houver risco.

Fonte: Polícia Civil de Rondônia (DEAM/Vilhena) e G1

Redigido por ContilNet.