Professor investigado por “pornografia da vingança”; veja o caso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil apura se um professor de 41 anos divulgou fotos íntimas da ex-companheira como retaliação ao término. Segundo a investigação, ele teria criado perfis falsos para enviar as imagens a familiares da vítima.

Crimes virtuais — Foto: Foto: Reprodução/TV Anhanguera

O que aconteceu

  • Local: Vilhena (RO).

  • Ação policial: mandado de busca e apreensão cumprido na casa do suspeito; celulares e outros dispositivos foram recolhidos.

  • Operação: “Rede Segura”, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

  • Modus operandi: uso de perfis falsos para espalhar as imagens.

Enquadramento legal

  • A prática se enquadra no art. 218-C do Código Penal (divulgação de cena de nudez/sexo sem consentimento).

  • Pena: de 1 a 5 anos de reclusão, aumentada quando há relação íntima de afeto e intenção de expor/constranger.

Se você (ou alguém) for vítima

  • Registre ocorrência (DEAM ou delegacia on-line do seu estado).

  • Guarde provas: prints com URL, datas, horários; preserve mensagens e e-mails.

  • Peça remoção nas plataformas (use os formulários de denúncia) e, se possível, tutela de urgência judicial para retirada imediata.

  • Busque apoio: atendimento psicológico e orientação jurídica; peça medidas protetivas se houver risco.

Fonte: Polícia Civil de Rondônia (DEAM/Vilhena) e G1
Redigido por ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost