Professora de Virginia avalia evolução no samba: “Deem um voto de confiança”

Virginia mostrou samba no pé durante sua apresentação como rainha de bateria da Grande Rio, no último sábado (20/9). A influenciadora fará sua estreia na avenida no próximo ano e se prepara desde junho com a musa da escola, Luciane Santtinha, para brilhar na Sapucaí. Em entrevista ao Extra, a professora de Virginia comentou a evolução da aluna e pediu um voto de confiança para a apresentadora.

“Na sua apresentação, ela estava emocionada e nervosa. E isso é lindo, porque mesmo eu, que já subo no palco para sambar há mais de 30 anos, ainda me sinto assim, como se fosse sempre a primeira vez. O frio na barriga faz parte da entrega. Por isso, peço a todos que deem um voto de confiança a Virgínia. Ela vai entregar muito, porque é dedicada, porque já ama essa escola e porque já faz parte da nossa família Grande Rio. Eu apenas a abracei e a tratei como uma irmã. Hoje, ela é filha da Grande Rio”, disse Santtinha.

Virginia se jogou no samba e ainda levou passos do Tik Tok para o palco da Grande Rio, em Caxias. “O samba não tem certo ou errado. O samba é entrega, alegria, felicidade e a oportunidade de viver intensamente cada momento. Virgínia me surpreendeu como aluna. Sempre quis que ela se sentisse à vontade, que entendesse que seus próprios movimentos também são samba, e que juntos poderíamos transformá-los em dança. Quando ela trouxe a questão dos braços, mostrou o quanto estava envolvida no processo”, avaliou a professora.

Virginia está treinando com Santtinha desde junho deste ano. A professora, inclusive, costuma viajar com a artista para que as aulas não sejam prejudicadas em meio aos compromissos profissionais.

“Eu sempre digo que toda mulher já nasce rainha dos seus caminhos, da sua vida e da sua trajetória. E hoje, na Grande Rio, temos a felicidade de celebrar nossas rainhas: Paolla, Virgínia e todas as outras que reinam com brilho e força dentro da nossa escola. São rainhas as nossas baianas, que sustentam a tradição; a nossa Ala da Comunidade, o coração pulsante; a nossa porta-bandeira Taciana, que carrega o pavilhão com orgulho; a nossa vice-presidente Feiticeira, exemplo de garra; a nossa grande destaque Moana, que encanta; nossas musas, nossas ritmistas, comprometimento e disciplina para manter a bateria sempre afinada e sincronizada; nossas passistas que têm a arte do samba no pé, todas elas, cada uma à sua maneira, fazem parte dessa coroa coletiva. Aqui na Grande Rio, somos todos uma só família”, destacou ela.