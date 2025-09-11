11/09/2025
Professora diz que foi arrastada em escola após filmar abordagem da PM

Uma professora da rede pública de ensino do Distrito Federal foi detida pela Polícia Militar do DF (PMDF) dentro do Centro de Ensino Médio (CEM) 01 de São Sebastião, na tarde desta quarta-feira (10/9). A docente, que dá aulas em outro colégio da região, diz ter sido arrastada de dentro para fora da escola por um policial militar.

A confusão se iniciou quando a PMDF abordava um grupo de jovens na porta do CEM 01, entre eles um aluno da unidade que estava portando uma faca, do lado de fora do colégio, sem uniforme escolar. A professora, que não dá aula naquela escola mas estava ali devido a uma feira de ciências que ocorre nesta semana, acompanhou a revista policial e, em determinado momento, decidiu filmar a ação.

Em depoimento à Polícia Civil do DF (PCDF), a educadora contou que começou a filmar porque percebeu que os policiais desembarcaram das viaturas com armas em punho. Ela estranhou o fato, considerou desnecessário dada a quantidade de crianças e adolescentes nas redondezas e chegou a discutir com os PMs, mas entrou no colégio em seguida.

Neste momento, porém, um dos policiais também adentrou no centro de ensino, segurou no braço dela e mostrou a mochila do aluno que possuía uma faca — a arma branca estava dentro da bolsa. Em seguida, ele deu voz de prisão à docente, ainda nas dependências do CEM 01.

A educadora chegou a sentar no chão e gritar por socorro, mas acabou sendo levada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que deve investigar o caso. O menor apreendido com uma faca foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

CEM 01 de São Sebastião, conhecido como Centrão

Faca apreendida pela PMDF com um estudante da unidade

“Truculência”

O diretor do Sindicato dos Professores no DF (Sinpro-DF), Samuel Fernandes, considerou “absurdo” o episódio. “Uma professora foi detida no seu local de trabalho. Um verdadeiro absurdo, truculência da polícia”, declarou Fernandes.

“É inaceitável o que aconteceu. Não existe justificativa para que uma educadora seja constrangida e humilhada dessa maneira diante de seus alunos e colegas. O que vimos foi um abuso de autoridade, uma violência contra o direito de ensinar e contra a dignidade da educação”, desabafou o diretor.

“O Sinpro-DF repudia veementemente essa postura e exige respeito. Professores não são criminosos! Queremos providências imediatas.”

Em nota, a Secretaria de Educação do DF disse ter comunicado o fato à família do adolescente encontrado com uma faca na porta da escola. Por fim, a pasta disse que “repudia veementemente qualquer manifestação de violência,  acompanha de perto as investigações e reafirma seu compromisso com um ambiente escolar seguro e respeitoso”, encerrou.

Até a última atualização desta reportagem, a pasta não havia declarado se já tinha feito contato com a professora envolvida.

O que diz a PMDF

A PMDF, por sua vez, alega que os jovens abordados na porta da escola “tentaram dispensar uma mochila ao ver a viatura”, fato que chamou atenção dos policiais do 21º Batalhão, que patrulhavam a área. “Na abordagem, a faca foi localizada com o adolescente, que se encontrava suspenso da escola e não deveria estar no local”, alega a corporação.

A PM afirma ainda que a professora “desacatou a guarnição”. “Ela foi contida e conduzida à 30ª Delegacia de Polícia”.

