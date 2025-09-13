Professora é achada morta após ser sequestrada na porta de casa. Vídeo

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (PCMT) confirmou à coluna que o corpo da professora Rosineide da Silva Pereira (foto em destaque), de 41 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (13/9). Ela morava em São José do Rio Claro, município localizado a 315 km de Cuiabá (MT), e havia sido sequestrada na quinta-feira (11/9).

Em nota, a Polícia Civil afirmou que as diligências estão em andamento e, como o corpo foi encontrado em uma região de mata, área de difícil comunicação, ainda não há mais informações.

Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento em que Rosineide foi levada pelos sequestradores por volta de 17h30 daquele dia. Ela estava chegando em casa quando foi abordada por dois homens que estavam em uma moto. Após surpreenderem a vítima, a dupla saiu do local levando a vítima no carro dela.

De acordo com informações da imprensa local, o corpo foi localizado dentro do jeep, em uma área de mata, a cerca de 5 quilômetros da cidade.

Câmeras de segurança flagraram o momento do sequestro

