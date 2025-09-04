professora-presa-em-escola-por-matar-marido-policial-com-pesticida

Uma professora foi surpreendida pela Polícia Civil dentro da sala de aula onde dava aula em São João dos Patos (MA), nesta quarta-feira (3/9). Dilceana Dias Barbosa, de 42 anos, é apontada como responsável pela morte do próprio marido, o sargento da Polícia Militar Itean Carvalho Barbosa, ocorrida em maio deste ano.

Em 12 de maio, o militar começou a passar mal em casa e foi levado às pressas para a UPA da cidade. Diante da gravidade do quadro, acabou transferido para o Hospital Universitário Presidente Dutra, em São Luís. Três dias depois, morreu.

O corpo foi submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML). O resultado revelou a presença de Metomil, pesticida de uso agrícola altamente tóxico, descartando a hipótese de morte natural e reforçando a suspeita de envenenamento.

Com base nos laudos periciais, a Polícia Civil abriu inquérito e reuniu provas que indicariam o envolvimento da esposa no crime. A Justiça do Maranhão decretou a prisão preventiva, cumprida nesta quarta-feira. Após a detenção, Dilceana foi levada para a Unidade Prisional de São João dos Patos, onde ficará à disposição da Justiça.

Natural de Paraíbano, no interior do estado, Itean Barbosa ingressou na PM em 2001. Servia no 35º Batalhão do Médio Sertão Maranhense. A morte dele gerou grande comoção entre colegas e familiares. A Polícia Militar, na época, emitiu nota lamentando a perda. O casal tinha três filhos.