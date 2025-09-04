Professora presa em escola por matar marido policial com pesticida

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
professora-presa-em-escola-por-matar-marido-policial-com-pesticida

Uma professora foi surpreendida pela Polícia Civil dentro da sala de aula onde dava aula em São João dos Patos (MA), nesta quarta-feira (3/9). Dilceana Dias Barbosa, de 42 anos, é apontada como responsável pela morte do próprio marido, o sargento da Polícia Militar Itean Carvalho Barbosa, ocorrida em maio deste ano.

Em 12 de maio, o militar começou a passar mal em casa e foi levado às pressas para a UPA da cidade. Diante da gravidade do quadro, acabou transferido para o Hospital Universitário Presidente Dutra, em São Luís. Três dias depois, morreu.

Leia também

O corpo foi submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML). O resultado revelou a presença de Metomil, pesticida de uso agrícola altamente tóxico, descartando a hipótese de morte natural e reforçando a suspeita de envenenamento.

Com base nos laudos periciais, a Polícia Civil abriu inquérito e reuniu provas que indicariam o envolvimento da esposa no crime. A Justiça do Maranhão decretou a prisão preventiva, cumprida nesta quarta-feira. Após a detenção, Dilceana foi levada para a Unidade Prisional de São João dos Patos, onde ficará à disposição da Justiça.

Natural de Paraíbano, no interior do estado, Itean Barbosa ingressou na PM em 2001. Servia no 35º Batalhão do Médio Sertão Maranhense. A morte dele gerou grande comoção entre colegas e familiares. A Polícia Militar, na época, emitiu nota lamentando a perda. O casal tinha três filhos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.