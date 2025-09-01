professores-denunciam-apologia-ao-nazismo-e-arma-falsa-em-escola-de-sp

Professores da Escola Estadual Godofredo Furtado, na zona oeste de São Paulo, denunciaram casos de violência e descriminação no ambiente escolar. Entre os registros, estão situações de comportamento antissemita por dois alunos do 9º ano, que teriam feito referências explícitas ao ditador nazista Adolf Hitler. Um dos adolescentes ainda teria feito uma saudação e se declarado nazista. Os docentes também encontraram uma suástica desenhada em uma das carteiras.

Em outro caso, registrado em agosto, os professores relatam que alunos, entre 13 e 14 anos, levaram uma arma — que posteriormente foi identificada como um simulacro — para a escola e tiraram fotos no banheiro.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Educação (Seduc) informou que “todas as situações foram prontamente tratadas pela unidade escolar e acompanhadas pela Unidade Regional de Ensino Centro-Oeste.” Em relação aos casos de apologia ao nazismo, a Seduc relatou que a escola registrou a ocorrência na plataforma do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP).

A pasta também informou que acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos alunos foram chamados. Como medida pedagógica, a escola desenvolve um projeto educativo com participação de toda a comunidade escolar que incentiva a reflexão sobre regimes autoritários e suas consequências.

“A Seduc repudia qualquer forma de violência, discriminação ou apologia a ideologias extremistas no ambiente escolar ou fora dele”, diz a nota.

