Programação especial nesta sexta-feira marca 89 anos da Rádio Nacional

Entrevistas, atrações musicais e uma plateia de ouvintes marcam a celebração de 89 anos da Rádio Nacional nesta sexta-feira (12). A programação especial terá transmissão ao vivo, a partir das 13h, pelo dial e pelo canal da emissora no YouTube, direto do Museu da Rádio Nacional, localizado no prédio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no Rio de Janeiro.







A atração dá início às comemorações dos 90 anos da Rádio Nacional, a serem celebrados em 2026. Como parte da programação, também serão lançados a nova identidade sonora, o selo e a agenda de ações que marcam a data histórica.

Aberto ao público, o evento vai oferecer aos ouvintes presentes na plateia a oportunidade de comemorar junto com a equipe da emissora. O grupo poderá vivenciar a magia do rádio de perto, encontrar vozes conhecidas e prestigiar artistas que ajudam a contar a trajetória do veículo.

Parte da história do Brasil, a Nacional teve sua primeira transmissão em 12 de setembro de 1936, às 21h, na voz do locutor paulista Celso Guimarães (1907 – 1996). Hoje conta com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do país: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.









Transmissão

Na sexta, a programação especial de aniversário começa com o Revista Rio, apresentado por Raquel Júnia e Dylan Araújo, das 13h às 15h. A atração recebe convidados da nova geração da música brasileira: a cantora e compositora Antônia Medeiros e o também cantor e compositor El Pavuna, um dos destaques no Palco Favela do Rock in Rio 2022.

Em seguida, das 15h às 17h, o Tarde Nacional, comandado por Gláucia Araújo e Cirilo Reis, mergulha na relação histórica entre o rádio e o samba. Participam da edição especial Cássio Tucunduva, cantor, compositor, guitarrista e arranjador musical de música popular brasileira; Biafra, cantor e compositor; Dorina, cantora de samba, reconhecida por sua voz marcante e ligação com as rodas cariocas; Gabriel Ruiz, músico, cantor e compositor; e Bruno Fillipo, jornalista, historiador, especializado em samba e cultura popular, que vai traçar o fio condutor que liga o rádio e a música.

Das 17h às 18h, o É Tudo Brasil, com apresentação de Luciana Valle, recebe dois talentos da música instrumental brasileira: Bianca Gismonti, pianista, compositora e arranjadora, com carreira internacional na música instrumental e erudita; e Júlio Falavigna, baterista e percussionista, com trabalhos reconhecidos na música popular e instrumental brasileira.

Especial de Domingo

As celebrações de 89 anos da Nacional seguem no final de semana, com o Especial de domingo (14). O programa faz um tributo à história da emissora, mesclando músicas e áudios históricos para pontuar a trajetória da emissora.

Ao longo da edição comemorativa, a apresentadora Luciana Valle destaca fatos marcantes como o sucesso de “Em Busca da Felicidade”, a primeira radionovela da emissora; os programas de auditório; a relação apaixonada entre as cantoras do rádio e os ouvintes; a estreia do noticiário Repórter Esso; e principais marcas da programação, como música, notícia e esporte.

Com roteiro e produção de Cezar Faccioli e coordenação de produção de Cynthia Cruz, o especial também leva ao ar canções que embalaram a história da Nacional. O repertório inclui “Luar do Sertão”, com Luiz Gonzaga, “Cantoras do Rádio”, com Carmen e Aurora Miranda, a versão de Rosa Passos para “Aquarela do Brasil”, entre outros sucessos.

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

X: https://x.com/radionacionalbr

Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

– Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

– Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

– Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

– Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular – App Rádios EBC para Android e iOS