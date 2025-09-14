Projeto Alfa ensina primeiros socorros no Via Verde Shopping com a participação do Homem-Aranha

Crianças e adultos participaram de uma manhã educativa e divertida no Via Verde Shopping em Rio Branco durante ação do Projeto Alfa, promovida em comemoração ao Dia Nacional da RCP, no último sábado (13). O evento ensinou técnicas básicas de primeiros socorros, incluindo a reanimação cardiopulmonar (RCP), mostrando como agir em situações de emergência até a chegada de socorro profissional.

O ponto alto da ação foi a presença do Homem-Aranha, que animou o público e incentivou a participação de todos. Os participantes também puderam acompanhar demonstrações práticas de atendimento realizadas por profissionais do SAMU e de unidades de pronto atendimento, tornando a experiência completa e interativa.

O Projeto Alfa reforça, com ações como esta, a importância da educação em emergências médicas.

Veja o vídeo: