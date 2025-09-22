Projeto “Aves do Horto Florestal” já catalogou mais de 80 espécies em Rio Branco

O Horto Florestal de Rio Branco, área verde de 17 hectares localizada às margens do igarapé São Francisco, se consolidou como um refúgio para a fauna em meio à capital acreana. Conhecido pela diversidade de aves, o espaço tornou-se ponto de encontro para observadores.

Com o objetivo de catalogar as espécies e ampliar o conhecimento sobre a avifauna local, o educador ambiental e observador de aves da Escola de Educação Ambiental do Horto, Deivid de Menezes, criou o projeto “Aves do Horto Florestal” na plataforma de ciência cidadã iNaturalist.

Até o momento, a iniciativa contabiliza mais de 280 observações, que resultaram no registro de mais de 80 espécies diferentes. O trabalho já conta com a participação de 34 identificadores e 7 observadores. Os dados podem servir de base para ações de educação ambiental, como elaboração de cartilhas e atividades de sensibilização, aproximando a comunidade da biodiversidade local.

Deivid Menezes destacou a importância do contato direto com a natureza. “Estar no meio da floresta, não para cumprir alguma demanda do dia a dia, mas por vontade própria, para observar e aprender, nos traz muitos sentimentos e reflexões. O Horto Florestal, que é um fragmento acessível no meio da cidade, é um ótimo lugar para isso”, afirmou.

Segundo o livro Aves do Acre, publicado em 2016 pelo professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) Edson Guilherme, o estado possui 708 espécies confirmadas. Para o pesquisador, o projeto fortalece a valorização desse patrimônio natural. “Mesmo sendo um fragmento urbano relativamente pequeno, o Horto mostra-se como um verdadeiro refúgio para espécies raras e endêmicas. Trata-se de uma atividade fundamental para revelar a biodiversidade presente em uma área urbana florestada”, destacou.

O professor ressaltou ainda o papel comunitário da ação. “A conservação da natureza começa com o reconhecimento do que temos ao nosso redor e isso só é possível quando a comunidade se envolve. A ciência cidadã, quando bem conduzida, transforma curiosidade em conhecimento e engajamento em conservação”, completou.

Qualquer pessoa pode colaborar com o projeto. Para participar, basta baixar o aplicativo iNaturalist e registrar suas observações no link: Aves do Horto Florestal.