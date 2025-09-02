Projeto Criança Feliz agora é Pequeno Sorriso e segue espalhando alegria para crianças

O projeto solidário conhecido anteriormente como Criança Feliz agora ganhou um novo nome: Projeto Pequeno Sorriso. A mudança foi motivada pela existência de outras iniciativas com o mesmo título, e também para combinar com a missão de levar alegria, esperança e muitos sorrisos às crianças que mais precisam.

O movimento continua com sua essência: um trabalho feito com amor e dedicação, transformando a vida de famílias por meio do cuidado, da solidariedade e da generosidade.

O projeto nasceu em 2018, em Santa Rosa do Purus, idealizado por amigos que perceberam que o município não teria condições de organizar ações no Dia das Crianças. Com a ajuda de colegas de trabalho e comerciantes locais, conseguiram atender 350 crianças, distribuindo sacolinhas com bombons, pipoca e geladinho.

Desde 2019, a iniciativa passou a ser realizada em Rio Branco, onde o projeto acontece todos os anos no Dia das Crianças, espalhando sorrisos e alegria pelas comunidades. Neste ano, o Projeto Pequeno Sorriso focará na arrecadação de brinquedos, que serão entregues em hospitais e UPAs da capital acreana.

Com quase seis anos de atuação, o projeto continua crescendo e impactando positivamente a vida de muitas crianças e famílias, mantendo vivo o espírito de solidariedade que o originou.