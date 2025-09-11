Projeto que aumenta subsídio do transporte deve ser votado nesta quinta; entenda

A Câmara Municipal de Rio Branco pode apreciar nesta quinta-feira (11) o Projeto de Lei Complementar nº 20/2025, enviado pela Prefeitura, que trata do aumento do subsídio ao transporte coletivo urbano.

A proposta prevê que o repasse à empresa concessionária suba de R$ 2,63 para R$ 3,13 por passageiro, mantendo a tarifa ao usuário em R$ 4,00. O texto ainda estabelece efeitos financeiros retroativos a 16 de junho de 2025.

Embora tenha recebido parecer contrário da Procuradoria Legislativa, que apontou falhas técnicas e ausência de documentos essenciais, o Executivo defende a medida como forma de assegurar a continuidade do serviço.

Caso a proposta não seja aprovada hoje, os motoristas podem iniciar greve já nesta sexta-feira (13).