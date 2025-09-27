27/09/2025
Projeto social no Rio oferece aulas de defesa pessoal para mulheres

Escrito por Agência Brasil
A psicanalista e professora de defesa pessoal Ana Paula Lino, de 44 anos, transformou sua dor de presenciar a violência doméstica de seu pai contra sua mãe desde que era criança em sua missão de empoderar mulheres em situação de vulnerabilidade social a se defender de ataques.

Desde abril deste ano, ela dá aulas de Muay Thai para cerca de 20 alunas às sextas-feiras, às 9h, no projeto Menina-Moça Mulher do Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas, no Lapa, no centro do Rio de Janeiro.
 


Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – A psicanalista e professora, Ana paula Lino durante aula de defesa pessoal e muay thai no Instituto Carlos Chagas, pelo Projeto Menina moça mulher, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A psicanalista e professora, Ana paula Lino durante aula de defesa pessoal Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Aos 15 anos, Ana começou no judô, depois experimentou capoeira e kickboxing, até se apaixonar pelo Muay Thai, arte marcial que pratica há mais de 14 anos.

“Para mim, toda mulher deve fazer arte marcial. Eu ensino os golpes do Muay Thai para quando elas se depararem em uma situação de perigo e saber como se defender e fugir. Através da luta eu consigo mais confiança e segurança. Eu aqui também trabalho a parte da construção emocional diante de uma situação de perigo”.

Aluna do projeto, a autônoma Andressa Dias, de 47 anos, foi agredida física e psicologicamente pelo ex-marido com quem foi casada 20 anos. Moradora do Catumbi, na região central do Rio, Andressa diz que o Muay Thai serve de alerta para as mulheres que tiveram problemas de violência doméstica.

“Eu fui agredida várias vezes no processo de separação. Ele tentou me enforcar, quase quebrou os meus dedos da mão direita, ele me empurrava. Ele me chamava de hipócrita para baixo.  Minha filha tinha 11 anos e presenciou essas situações”.

Outra aluna do projeto, a dona de casa Tatiana Cristina da Silva, 49 anos, moradora de Santa Teresa, no centro, conta que sofreu violência física de ex-companheiros. “Judô e capoeira já fiz. Faltava o Muay Thai para poder me defender. Eu também me defendi quando fui agredida, mas levei a pior porque homem tem mais força. Se alguém vier me agredir, como num assalto, agora estou preparada”.


Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – Alunas participam de aula de defesa pessoal e muay thai no Instituto Carlos Chagas, pelo Projeto Menina moça mulher, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Alunas participam de aula de defesa pessoal e muay thai no projeto Menina-Moça Mulher. Foto:  Tomaz Silva/Agência Brasil

Menina-Moça Mulher

Voltado para mulheres de 16 a 60 anos, o projeto já promoveu, desde agosto de 2022, 805 oficinas de capacitação e geração de renda e atendeu diretamente 2.668 mulheres. Também oferece consultas em ginecologia, pediatria, psicologia e assistência social, além de mutirões de exames como mamografia e ultrassonografia. O espaço funciona das 8h às 16h, na Avenida Mem de Sá, 254, bairro da Lapa, na região central do Rio, Contato: (21) 99951-0407 e pelo site do projeto projeto Menina-Moça Mulher.

