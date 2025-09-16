Projeto todos contra o Aedes aegypti inicia segunda etapa com formação e Dia D de mobilização em Rio Branco

No Acre, Aedes não se cria. Comunidade, Saúde e Educação juntas dão um chega pra lá nele! É com essa mensagem que o Projeto Todos Contra o Aedes aegypti inicia a segunda etapa de suas ações nos dias 18 e 19 de setembro, em Rio Branco. A iniciativa, desenvolvida pelo Instituto Sapien em parceria com o Ministério da Saúde e apoio do Governo do Estado do Acre, começou em maio deste ano, atendendo dez municípios. Agora, o projeto avança com novas estratégias para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A proposta desta fase é unir educação, saúde e comunidade como estratégia de enfrentamento. As atividades ocorrerão em escolas públicas do ensino fundamental nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Feijó, Mâncio Lima, Senador Guiomard, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Tarauacá e Xapuri, envolvendo alunos, professores e agentes de endemias em ações voltadas à prevenção e controle do mosquito.

Na primeira etapa, as escolas receberam materiais educativos, como livros com jogos virtuais, vídeos, cartelas de adesivos, carteirinhas de combatente e guias de ação semanal. Os alunos também tiveram acesso a cartilhas com cronograma de atividades e questionários, enquanto os professores participaram de formação técnica e pedagógica, com suporte de uma plataforma online. Esse trabalho transformou as escolas em centros de mobilização social, promovendo visitas domiciliares e fortalecendo a integração com os agentes de endemias.

Nesta segunda etapa, o objetivo é ampliar os resultados e engajar ainda mais a população. A programação começa em 18 de setembro, com a formação de agentes de endemias no auditório do Detran, a partir das 07h30. O treinamento capacitará os profissionais que estarão à frente das atividades educativas e preventivas.

No dia seguinte, 19 de setembro, acontece o Dia D de Mobilização Territorial, uma ação simultânea em escolas de Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Xapuri e Capixaba. O evento será estratégico para fortalecer a cultura da prevenção, com capacitações, atividades lúdicas e troca de experiências entre professores, estudantes, agentes de endemias e a comunidade.

As mesmas ações serão realizadas na região do Juruá e Envira, nos dias 25 e 26 de setembro, ampliando o alcance do projeto e levando o combate ao mosquito a outras regiões do estado.

Para Lucas Varela, presidente do Instituto Sapien, esta etapa representa um passo fundamental para consolidar a prevenção como hábito diário. “A segunda etapa do projeto é um reforço essencial à cultura da prevenção. Levar esse conhecimento às escolas, com criatividade e participação ativa, é a chave para conter o avanço das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”, destaca Varela.

O secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, enfatiza o papel das crianças nesse processo: “As nossas crianças são protagonistas na mobilização. Quando aprendem na escola e levam a mensagem para casa, ajudam a transformar toda a comunidade. O projeto aposta exatamente nisso, fazendo da educação um instrumento de cuidado e prevenção”, afirma Carvalho.

O projeto reforça que o combate ao mosquito vai além de eliminar criadouros: é sobre formar cidadãos conscientes e engajados, capazes de proteger suas famílias e vizinhos. Ao final da etapa, os participantes concorrerão à premiação em dinheiro do concurso cultural.