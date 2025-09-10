Promessa do Corinthians marcou 4 gols nos últimos 5 jogos; veja

Na noite desta quarta-feira (10/9), o Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 2 x 0 e avançou à semifinal da Copa do Brasil. Autor dos gols do Timão ao lado de Garro, Gui Negão, promessa corintiana, balançou as redes pela quarta vez nos últimos cinco jogos.

Atacante de 18 anos e cria das categorias de base do Corinthians, Gui Negão vem sendo bem aproveitado no clube e tem aproveitado as oportunidades com a camisa Alvinegra. O atleta já foi elogiado por Dorival Júnior em outras oportunidades.

O SEGUNDO DO CORINGÃO!! 5⃣6⃣ Gui Negão ampliou o placar para o Todo Poderoso Timão em Itaquera! #SCCPxATH (2-0)#InvasãoPelasBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/aMTGdeXhTQ — Corinthians (@Corinthians) September 11, 2025

Gui Negão tem 10 jogos na equipe profissional do Corinthians, contando a Campenato Brasileiro e a Copa do Brasil. Nas últimas 5 partidas, o jovem atacante foi às redes em 4 oportunidades.

O primeiro foi diante do Bahia, na derrota por 2 x 1 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, Gui Negão foi autor de um dos gols da vitória sobre o Vasco por 3 x 2, fora de casa, também pelo Brasileirão.

No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a promessa balançou as redes na vitória sobre o Athletico-PR na Ligga Arena. Assim como em Curitiba, ele voltou a marcar diante do Furacão na Neo Química Arena, ajudando na classificação corintiana na competição nacional.

Agora, o atleta poderá ter uma nova oportunidade no fim de semana, quando o Corinthians entra em campo pelo Brasileirão. O clube viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no sábado (13/9), às 21h, no Maracanã.