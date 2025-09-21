Promessa não cumprida: Galisteu irrita fãs de A Fazenda 17

Desde o início de A Fazenda 17, assinantes do streaming RecordPlus vêm reclamando da falta de cobertura completa dos acontecimentos na sede do reality. A expectativa de acompanhar provas e brigas em tempo real, baseada em promessa feita pela apresentadora Adriane Galisteu, não se concretizou.

Durante o evento de apresentação do programa, Galisteu havia garantido que, desta vez, o streaming não perderia nenhum detalhe.

“Não tem corte para a vaca esse ano, vamos exibir inteiro. Gostaram? Toma! Vamos seguir firme”, disse, ao lado do diretor de núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli, que não interveio.

No entanto, menos de uma semana após a estreia, a promessa caiu por terra. Neste domingo (21/8), os assinantes do RecordPlus não puderam assistir à primeira Prova de Fogo na íntegra.

Participantes como Kathy Maravilha, Dudu Camargo, Martina Sanzi, Gabily e Luiz Mesquita tiveram sua disputa exibida apenas em cortes curtos, com a transmissão completa programada para o programa da TV na segunda-feira (22/9).

Até o momento, a Record não se posicionou oficialmente sobre as reclamações dos assinantes, que lotaram as redes sociais da emissora de queixas.