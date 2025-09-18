Promotora diz que condenação de Raimundo Nonato é “resposta da sociedade para a sociedade”

A promotora do Ministério Público, Maísa Arantes, avaliou a condenação do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto como um recado coletivo contra crimes de violência e abuso. O réu foi sentenciado a 19 anos e 10 meses de prisão pelo homicídio de Wesley Santos da Silva e pelo crime de importunação sexual contra Rita de Cássia da Silva Lopes.

“Não tem resultado justo em um caso de tribunal do júri, porque na verdade ninguém quer que o júri aconteça, ninguém quer que haja violações ao direito à vida. Mas hoje foi uma resposta para a sociedade, uma resposta da sociedade para a sociedade”, afirmou.

Segundo a promotora, o julgamento deixa claro que condutas abusivas não serão admitidas. “Não vão ser tolerados atos de importunação, não vão ser tolerados atos de abuso da confiança social. E hoje fica condenado alguém que matou um braço trabalhador usando para isso uma arma de fogo comprada com suor do povo”, declarou.

Ela reforçou ainda que, apesar da condenação, as marcas da violência permanecem. “A resposta social está aí, as vítimas não têm o Wesley de volta, a Rita jamais vai poder desfazer e desviver o que ela viveu, mas com certeza é uma resposta”, completou Maísa Arantes.

