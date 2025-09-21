Protestos contra anistia e PEC da Blindagem reúnem 84 mil pessoas em SP e Rio

Os protestos organizados neste domingo (21/9) reuniram 42,4 mil pessoas na Avenida Paulista e 41,8 mil em Copacabana. As manifestações, realizadas em 21 de setembro de 2025, foram contrárias à PEC da Blindagem e ao projeto de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado, segundo levantamento do Monitor do Debate Político do Cebrap/USP em parceria com a ONG More in Common.

Os números foram calculados a partir de fotos aéreas analisadas por software de inteligência artificial durante o momento de pico das manifestações. Na capital paulista, considerando a margem de erro de 12%, o público variou entre 37,3 mil e 47,5 mil participantes. No Rio de Janeiro, a contagem indicou entre 36,8 mil e 46,8 mil pessoas, com a mesma margem de erro.

A mobilização foi convocada por grupos governistas como resposta às manifestações pró-anistia realizadas anteriormente por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os protestos tiveram impacto direto no debate político sobre a anistia e a PEC da Blindagem.

Em São Paulo, o público presente (42,4 mil) foi similar ao registrado na manifestação pró-anistia de 7 de setembro (42,2 mil), convocada pelo pastor Silas Malafaia. O ato deste domingo também superou a última manifestação de apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que reuniu 8,8 mil pessoas no 7 de Setembro deste ano. Em junho, outro ato pró-Bolsonaro havia reunido 12,4 mil pessoas na Paulista.

No Rio, os manifestantes se concentraram em Copacabana, área que normalmente recebe protestos de apoiadores de Bolsonaro, enquanto atos ligados à esquerda costumam ocorrer no centro da cidade. A estratégia incluiu shows de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Djavan, com o objetivo de atrair mais pessoas.

No feriado de 7 de Setembro, segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, os bolsonaristas haviam reunido 42,7 mil pessoas em manifestação pró-anistia.