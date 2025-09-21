Próximo da aposentadoria, Bruninho fala sobre seguir os passos do pai

Aos 39 anos, é natural que Bruninho já pense no pós-carreira. Ao Metrópoles, o atleta que atualmente joga no Vôlei Renata/Campinas revelou não acreditar que seguirá os passos do pai, Bernadinho, como treinador. No entanto, quer continuar dentro do esporte.

“Com certeza vou continuar dentro do vôlei, dentro do esporte. É algo que eu amo. Não conseguiria viver sem, não sei se dentro mesmo da quadra — ou próximo —, mas é algo que eu espero me preparar para isso. Entender qual área vou querer trabalhar, mas com certeza ligada ao esporte porque é algo que amo”, disse Bruninho.

Questionado sobre a hipótese de seguir os passos do pai, Bernardinho declarou: “Isso eu acho complicado. Hoje eu não me vejo treinador. No futuro eu não sei te dizer, mas hoje não me vejo treinador. Acho que é uma vida que depende tanto de nós, assim como o atleta. Então, querer passar por isso de novo, não se eu vou ter o mesmo fôlego”, completou.