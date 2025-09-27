PSB quer dobradinha de “Marinas” para chapa em São Paulo

Após flertar com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente), integrantes do PSB, legenda presidida pelo prefeito recifense João Campos, agora ensaiam uma aproximação com a deputada estadual Marina Helou (Rede-SP).

Segundo apurou a coluna, a legenda quer formar uma “dobradinha das Marinas”, com as duas concorrendo pelo PSB de São Paulo nas próximas eleições de 2026.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Marina é ministra do Meio Ambiente

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados 2 de 4

Marina Silva e Lula

Hugo Barreto/Metrópoles 3 de 4

Marina Helou

Divulgação/Alesp 4 de 4

Prefeito de Recife, João Campos,

Divulgação/PSB

Marina Silva, que é filiada ao Rede Sustentabilidade, disputaria a reeleição como deputada federal, enquanto Marina Helou tentaria um novo mandato na Assembleia Legislativa.

Leia também

Em abril desde ano, após perder a eleição do Rede Sustentabilidade, Marina Silva foi convidada a ir para o PSB pelo então presidente da legenda Carlos Siqueira. A auxiliar do presidente Lula fez parte do partido em 2015.