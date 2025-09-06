PSG se irrita com a seleção francesa após lesão de Dembélé, diz jornal

O PSG estaria irritado com Didier Deschamps e a França. Isso porque Ousmane Dembélé atuou durante 45 minutos pelos Les Bleus e voltou a sentir lesão muscular. De acordo com o AS, da Espanha, o departamento médico do clube informou a seleção sobre a condição do atacante, mas, mesmo assim, ele entrou em campo.
O atual campeão da Champions League estaria indignado com a situação e tentando entender os motivos que levaram Deschamps a colocar o atacante em campo. O comandante teria afirmado que não cogitaria colocar o jogador se “ele não estivesse em plena forma” e que a lesão sentida foi na perna direita, e não na esquerda, que seria a lesionada.
A previsão é que Dembélé fique afastado dos gramados por seis semanas e perca a estreia do PSG na Champions e o clássico contra o Olympique de Marselha. O atleta do PSG já deixou a concentração e voltou a Paris para uma série de exames.
