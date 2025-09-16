Psicólogo que torturou e matou 20 gatos no DF tem julgamento marcado

O psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, 30, preso preventivamente por torturar e matar cerca de 20 gatos entre setembro de 2024 e março deste ano, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) na próxima quinta-feira (18/9). O Metrópoles revelou o caso à época.

A 2ª Vara Criminal do Gama definirá a pena de Pablo pelos crimes contra os felinos. O julgamento de Pablo começará a partir das 14h e será virtual.

Relembre o caso

Em 18 de março deste ano, o Metrópoles revelou o caso de Pablo Stuart Fernandes Carvalho, 30 anos, psicólogo que maltratou e matou cerca de 20 gatos. Para além da crueldade, os crimes chamam a atenção porque absolutamente todos os felinos adotados por Pablo eram cinza e tinham pelagem rajada.

, o revelou o caso de Pablo Stuart Fernandes Carvalho, 30 anos, psicólogo que maltratou e matou cerca de 20 gatos. Para além da crueldade, os crimes chamam a atenção porque absolutamente todos os felinos adotados por Pablo eram cinza e tinham pelagem rajada. Pablo procurava protetores de animais pedindo para adotar os bichinhos. Um mês após uma adoção, ele inventava histórias para as doadoras afirmando que os bichos haviam sumido e pedia outro animal. Assim, ele conseguiu adotar pelo menos 20 felinos entre setembro de 2024 e março de 2025.

Após a divulgação inicial do caso, a maior dúvida era o que havia acontecido com os gatos. Depois, a investigação policial concluiu que Pablo matou quase todos os animais adotados — uma das cuidadoras conseguiu recuperar um deles.

Áudios obtidos pelo Metrópoles e depoimentos de vizinhos comprovaram o teor macabro das atitudes de Pablo: ele jogava os bichinhos contra a parede e os torturava com banhos indevidos no apartamento onde morava, no Gama.

e depoimentos de vizinhos comprovaram o teor macabro das atitudes de Pablo: ele jogava os bichinhos contra a parede e os torturava com banhos indevidos no apartamento onde morava, no Gama. “Enquanto ele dava banho, ele xingava os gatos de ‘desgraçados’, ‘filhos da puta’… Era possível ouvir os gatinhos arranhando o box do banheiro, gritando e tentando fugir daquilo”, disse ao Metrópoles o fisioterapeuta Mateus Vieira, 25, vizinho de Pablo.

o fisioterapeuta Mateus Vieira, 25, vizinho de Pablo. Depois das primeiras denúncias e da repercussão do caso, Pablo foi preso pela Polícia Civil do DF (PCDF) em 25 de março deste ano. Dias depois, a Justiça converteu a prisão em preventiva, e o psicólogo está encarcerado desde então.

Número de gatos pode ser maior

Protetoras que doaram gatos ao suspeito contaram que, após o Metrópoles revelar o caso, pelo menos outras cinco cuidadoras surgiram para relatar que também entregaram bichinhos para o autor. É possível que o número de gatos adotados, maltratados e mortos por Pablo passe de 20.

“Ao menos cinco protetoras nos procuraram nos últimos dias para contar a mesma história de que ele adotou gatos tigrados e cinza”, conta uma doadora, que solicita condição de anonimato.

As cuidadoras eram enganadas pela lábia de Pablo, que cumpria todos os requisitos para a adoção de cada gato. Em todos os casos, ele tinha de responder a um questionário de 16 perguntas informando dados pessoais e profissionais e dizendo os motivos para querer adotar os felinos.

“Além disso, pedimos vídeos e fotos da residência e fazemos acompanhamento pós-adoção. Ele era muito convincente em todas as questões”, explica a protetora.

Veja imagens de alguns dos gatos adotados por ele:

O Metrópoles contatou a defesa de Pablo Stuart Fernandes Carvalho, que não havia se pronunciado até a última atualização desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.