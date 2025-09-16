Psicólogo que torturou e matou 20 gatos no DF tem julgamento marcado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
psicologo-que-torturou-e-matou-20-gatos-no-df-tem-julgamento-marcado

O psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, 30, preso preventivamente por torturar e matar cerca de 20 gatos entre setembro de 2024 e março deste ano, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) na próxima quinta-feira (18/9). O Metrópoles revelou o caso à época.

A 2ª Vara Criminal do Gama definirá a pena de Pablo pelos crimes contra os felinos. O julgamento de Pablo começará a partir das 14h e será virtual.

3 imagensEle adotou pelo menos 15 gatos em seis mesesPablo fez ritual com gatos tigrados, afirmam autoridadesFechar modal.1 de 3

Pablo Stuart Fernandes Carvalho, 30 anos, apontado como autor da morte de, pelo menos, 20 gatos

Material obtido pelo Metrópoles2 de 3

Ele adotou pelo menos 15 gatos em seis meses

Material obtido pelo Metrópoles3 de 3

Pablo fez ritual com gatos tigrados, afirmam autoridades

Material obtido pelo Metrópoles

Relembre o caso

  • Em 18 de março deste ano, o Metrópoles revelou o caso de Pablo Stuart Fernandes Carvalho, 30 anos, psicólogo que maltratou e matou cerca de 20 gatos. Para além da crueldade, os crimes chamam a atenção porque absolutamente todos os felinos adotados por Pablo eram cinza e tinham pelagem rajada.
  • Pablo procurava protetores de animais pedindo para adotar os bichinhos. Um mês após uma adoção, ele inventava histórias para as doadoras afirmando que os bichos haviam sumido e pedia outro animal. Assim, ele conseguiu adotar pelo menos 20 felinos entre setembro de 2024 e março de 2025.
  • Após a divulgação inicial do caso, a maior dúvida era o que havia acontecido com os gatos. Depois, a investigação policial concluiu que Pablo matou quase todos os animais adotados — uma das cuidadoras conseguiu recuperar um deles.
  • Áudios obtidos pelo Metrópoles e depoimentos de vizinhos comprovaram o teor macabro das atitudes de Pablo: ele jogava os bichinhos contra a parede e os torturava com banhos indevidos no apartamento onde morava, no Gama.
  • “Enquanto ele dava banho, ele xingava os gatos de ‘desgraçados’, ‘filhos da puta’… Era possível ouvir os gatinhos arranhando o box do banheiro, gritando e tentando fugir daquilo”, disse ao Metrópoles o fisioterapeuta Mateus Vieira, 25, vizinho de Pablo.
  • Depois das primeiras denúncias e da repercussão do caso, Pablo foi preso pela Polícia Civil do DF (PCDF) em 25 de março deste ano. Dias depois, a Justiça converteu a prisão em preventiva, e o psicólogo está encarcerado desde então.

Número de gatos pode ser maior

Protetoras que doaram gatos ao suspeito contaram que, após o Metrópoles revelar o caso, pelo menos outras cinco cuidadoras surgiram para relatar que também entregaram bichinhos para o autor. É possível que o número de gatos adotados, maltratados e mortos por Pablo passe de 20.

“Ao menos cinco protetoras nos procuraram nos últimos dias para contar a mesma história de que ele adotou gatos tigrados e cinza”, conta uma doadora, que solicita condição de anonimato.

As cuidadoras eram enganadas pela lábia de Pablo, que cumpria todos os requisitos para a adoção de cada gato. Em todos os casos, ele tinha de responder a um questionário de 16 perguntas informando dados pessoais e profissionais e dizendo os motivos para querer adotar os felinos.

“Além disso, pedimos vídeos e fotos da residência e fazemos acompanhamento pós-adoção. Ele era muito convincente em todas as questões”, explica a protetora.

Veja imagens de alguns dos gatos adotados por ele:

8 imagensUm dos gatos mortos por Pablo Stuart CarvalhoUm dos gatos mortos por Pablo Stuart CarvalhoUm dos gatos mortos por Pablo Stuart CarvalhoUm dos gatos mortos por Pablo Stuart CarvalhoUm dos gatos mortos por Pablo Stuart CarvalhoFechar modal.1 de 8

Divulgação/PCDF2 de 8

Um dos gatos mortos por Pablo Stuart Carvalho

Divulgação/PCDF3 de 8

Um dos gatos mortos por Pablo Stuart Carvalho

Divulgação/PCDF4 de 8

Um dos gatos mortos por Pablo Stuart Carvalho

Divulgação/PCDF5 de 8

Um dos gatos mortos por Pablo Stuart Carvalho

Divulgação/PCDF6 de 8

Um dos gatos mortos por Pablo Stuart Carvalho

Divulgação/PCDF7 de 8

Um dos gatos mortos por Pablo Stuart Carvalho

Divulgação/PCDF8 de 8

Um dos gatos mortos por Pablo Stuart Carvalho

Divulgação/PCDF

O Metrópoles contatou a defesa de Pablo Stuart Fernandes Carvalho, que não havia se pronunciado até a última atualização desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost