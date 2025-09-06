PT do Acre dá posse a novos presidentes municipais; veja quem são os eleitos

O Partido dos Trabalhadores do Acre (PT-AC) promoveu neste sábado (6), em Rio Branco, o Encontro Estadual da sigla. A atividade, realizada no auditório do Senac, reuniu militantes, lideranças históricas e novos quadros políticos para a posse dos presidentes municipais que vão conduzir o partido nos 22 municípios acreanos.

Durante o evento, o clima foi de celebração e reafirmação de compromissos coletivos. O presidente estadual do PT, vereador André Kamai, destacou a importância do momento para a organização interna da legenda e para os desafios futuros. Segundo ele, a união entre antigos militantes e novas lideranças fortalece o partido na preparação para as eleições de 2026.

“Foi um dia de reencontro, de resistência e de esperança. Nosso partido está cada vez mais organizado e pronto para seguir defendendo os direitos do povo acreano”, afirmou Kamai.

O encontro também contou com a participação virtual do ex-governador Jorge Viana, atual presidente da ApexBrasil. Em videoconferência, ele enviou uma mensagem de apoio aos novos dirigentes municipais e ressaltou a importância da unidade interna do partido para fortalecer a atuação política no Acre e no cenário nacional.

Veja os presidentes municipais empossados: