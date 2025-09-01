PT gastou R$ 1,8 milhão fretando jatinhos só para campanha de 2024

Não foi só o PL que gastou milhões de reais fretando jatinhos para as eleições de 2024. O PT, partido do presidente Lula, declarou ter contratado ao menos duas empresas de fretamento de aviões durante a campanha municipal.

No total, o PT desembolsou R$ 1,8 milhão em gastos com voos fretados. Quem mais recebeu foi a “Helic Fly Táxi Aéreo”, sediada em Belo Horizonte, com R$ 1,2 milhão referente a cinco fretamentos de jatos modelo C90.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Aluguel de jatinhos costuma custar mais de R$ 50 mil, dependendo do período e rota

Divulgação/Embraer 2 de 3

PT gastou R$ 1,8 milhão em jatinhos na campanha de 2024

3 de 3

Presidente nacional do PT, Edinho Silva, concede coletiva em Brasília para apresentar a nova Comissão Executiva Nacional e as próximas ações do partido.

Foto: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

O primeiro contrato, no valor de R$ 179,2 mil, correspondeu a voos realizados entre os dias 17 e 19 de setembro de 2024. Foram pouco mais de 11 horas horas voadas, incluindo trechos com a então ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Segundo os dados fornecidos pelo PT ao TSE, foram duas viagenss: Brasília/Montes Claros/Brasília e Brasília/Belo Horizonte/Rio de Janeiro. Na ocasião, a Nísia esteve na capital mineira em campanha por candidatos do PT.

Leia também

O segundo contrato, de R$ 955,2 mil, correspondeu a quase 60 horas de voo entre os dias 23 de agosto e 15 de setembro. A maior parte das viagens foi entre municípios mineiros, transportando dirigentes do partido.

O terceiro contrato, de R$ 91,2 mil, foi para um único trecho entre Belo Horizonte, Brasília e o município mineiro de Caxambu. A aeronave transportou o então líder do PT na Câmara à época, deputado Odair Cunha (MG).

Outra empresa

O PT também registrou em 2024 um gasto de R$ 920,5 mil com outra empresa de fretamento de aeronaves, a Rima Aviação. A companhia está localizada em Porto Velho, capital de Rondônia.

Um desses contratos, no valor de R$ 450 mil, foi declarado como gasto eleitoral. Os voos foram realizados entre os dias 10 e 18 de setembro, auge da campanha, e transportaram a hoje ministra Gleisi Hoffmann.

Na época, Gleisi era a presidente nacional do PT. De acordo com a prestação de contas da sigla à Justiça Eleitoral, os jatinhos levaram a petista para destinos como Florianópolis e diversas cidades de Minas Gerais.

A Rima Aviação recebeu ainda outros R$ 130,1 mil do PT, em um segundo contrato para transporte de petistas. Os voos foram realizados entre os dias 3 e 4 de agosto, levando Gleisi de Campo Grande (MS) a Belo Horizonte (MG).

O terceiro contrato com a Rima, de R$ 60,4 mil, foi destinado à pré-campanha. A descrição informa que os voos foram realizados pela então presidente do PT para lançamento de pré-candidaturas em quatro cidades mineiras.

Contratos do PT com jatinhos para as eleições de 2024

Helic Fly Táxi Aéreo

– R$ 179,2 mil em 20 de setembro de 2024

– R$ 955,2 mil em 23 de setembro de 2024

– R$ 91,1 mil em 2 de outubro de 2024

– R$ 179,2 mil em 20 de setembro de 2024 – R$ 955,2 mil em 23 de setembro de 2024 – R$ 91,1 mil em 2 de outubro de 2024 Rima Aviação

-R$ 60,4 mil em 25 de abril de 2024

– R$ 130,1 mil em 26 de julho de 2024

– R$ 450 mil em 7 de outubro de 2024

Voos da FAB

Além dos fretamentos, o Metrópoles mostrou, na coluna Tácio Lorran, que os voos do presidente Lula em aeronaves da Força Área Brasileira (FAB) durante a campanha eleitoral de 2024 custaram R$ 1,4 milhão.

Principal cabo eleitoral da esquerda, o atual presidente da República realizou ao menos 12 voos em aeronaves da Aeronáutica durante as eleições municipais do ano passado.

O valor de R$ 1,4 milhão foi cobrado pela FAB e quitado pelo PT no início do mês de dezembro de 2024. O montante foi pago pela legenda com recursos do fundo partidário.

O que diz o PT

Em nota, o PT afirmou que os serviços contratados estão todos dentro da regularidade, e que todas as informações foram prestadas à Justiça Eleitoral.