22/09/2025
PT lança novo programa com mensagem voltada ao passado e futuro do Acre; vídeo

Vídeo destaca lembranças do governo de Jorge Viana e propõe "um Acre andando pra frente", com linguagem jovem e música marcante

O PT lançou recentemente um novo programa voltado ao público acreano. O vídeo divulgado traz uma linguagem moderna, com a presença de muitas mulheres e música envolvente, fazendo referência ao período do governo de Jorge Viana, afirmando que “todo mundo sabe: no tempo do Jorge, o Acre era bem melhor”.

Um trecho da música que acompanha o vídeo reforça o discurso: “Se você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente”. A publicação tem repercutido nas redes sociais, com diversos usuários demonstrando apoio e entusiasmo com a iniciativa.

A campanha busca reforçar a ideia de um Acre produtivo e voltado ao progresso, conectando memórias do passado com propostas para o futuro.

Veja o vídeo:

