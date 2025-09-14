Pyramids derrota Auckland City e avança de fase no Intercontinental

Tem classificado na Copa Intercontinental 2025! Na tarde deste domingo (14/9), o Pyramids, do Egito, enfrentou o Auckland City, da Nova Zelândia, pela 1ª fase da competição mundial. O clube egípcio venceu por 3 x 0 e carimbou a classificação.
Leia também
-
Fifa anuncia datas do calendário para a Copa Intercontinental. Confira
-
Conmebol anuncia novidade no VAR para as quartas da Libertadores. Veja
-
Uefa define sede para final da Champions League 2026/2027
-
Uefa divulga tabela detalhada da “fase de liga” da Champions. Confira
A vitória do Pyramids começou a ser construída no 1º tempo, quando Walid El Karti marcou logo aos 14 minutos. O clube africano fechou o caixão do Auckland City na etapa final com mais dois gols, feitos por Marwan Hamdy e Mostafa Ziko.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Jogadores do Pyramids comemorando gol diante do Auckland City pela Copa Intercontinental
Mahmoud Khaled – FIFA/FIFA via Getty Images2 de 3
Jogadores do Pyramids comemorando gol diante do Auckland City pela Copa Intercontinental
Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images3 de 3
Pyramids vs Auckland City
Com o resultado em cima dos neozelandeses, o Pyramids agora está na segunda fase da Copa Intercontinental de Clubes. No dia 23 de setembro, o time do Egito enfrenta o Al Ahli, em jogo válido pela Copa África-Ásia-Pacífico.
O time que avançar desta fase irá enfrentar o vencedor do Dérbi das Américas, que é o confronto entre o Cruz Azul e o campeão da Libertadores. O time que conseguir chegar até a final, irá enfrentar o PSG.