Pyramids derrota Auckland City e avança de fase no Intercontinental

Tem classificado na Copa Intercontinental 2025! Na tarde deste domingo (14/9), o Pyramids, do Egito, enfrentou o Auckland City, da Nova Zelândia, pela 1ª fase da competição mundial. O clube egípcio venceu por 3 x 0 e carimbou a classificação.

Leia também

A vitória do Pyramids começou a ser construída no 1º tempo, quando Walid El Karti marcou logo aos 14 minutos. O clube africano fechou o caixão do Auckland City na etapa final com mais dois gols, feitos por Marwan Hamdy e Mostafa Ziko.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Jogadores do Pyramids comemorando gol diante do Auckland City pela Copa Intercontinental

Mahmoud Khaled – FIFA/FIFA via Getty Images 2 de 3

Jogadores do Pyramids comemorando gol diante do Auckland City pela Copa Intercontinental

Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images 3 de 3

Pyramids vs Auckland City

Com o resultado em cima dos neozelandeses, o Pyramids agora está na segunda fase da Copa Intercontinental de Clubes. No dia 23 de setembro, o time do Egito enfrenta o Al Ahli, em jogo válido pela Copa África-Ásia-Pacífico.

O time que avançar desta fase irá enfrentar o vencedor do Dérbi das Américas, que é o confronto entre o Cruz Azul e o campeão da Libertadores. O time que conseguir chegar até a final, irá enfrentar o PSG.