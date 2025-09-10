Quadrilha que sonegou milhões com contrabando da China é alvo da PF

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (10/9) a Operação Underbill, em Belém (PA). O alvo é uma organização criminosa especializada em fraudes em importações, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, que teria movimentado milhões de reais em negócios ilícitos.

A ação contou com cerca de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais, responsáveis pelo cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. Todos foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará e cumpridos na capital paraense.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 26 milhões em bens e ativos financeiros dos investigados, medida que busca sufocar financeiramente a quadrilha e assegurar valores para eventual ressarcimento aos cofres públicos.

Segundo a investigação, as operações ilegais envolviam principalmente mercadorias vindas da China, que chegavam aos portos de Belém e Vila do Conde. Depois, eram distribuídas para diversos estados brasileiros, incluindo Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.

O esquema utilizava subfaturamento de notas fiscais, interposição fraudulenta de empresas e sonegação de impostos. Também há indícios de evasão de divisas, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.

Entre os investigados estão comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e companhias de comércio exterior. Todos teriam papel ativo na rede criminosa que abastecia o mercado interno com cargas subfaturadas, reduzindo artificialmente o pagamento de tributos.

As apurações continuam, com foco na análise do material apreendido e na identificação de outros envolvidos no esquema.