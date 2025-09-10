Quadro de Cristo perdido há 400 anos é encontrado em Paris

Um quadro do pintor alemão Peter Paul Rubens foi encontrado em uma mansão em Paris. A obra estava perdida desde 1613, há mais de 400 anos.
Quem achou a pintura foi o leiloeiro Jean-Pierre Osenat, presidente da casa de leilões com o mesmo nome. “Trata-se de uma obra-prima, um Cristo na cruz, pintado em 1613, que havia desaparecido e que encontrei em setembro de 2024 durante o inventário e a venda de uma mansão no distrito 6 de Paris”, disse ele para a Agência France-Presse.
Rubens foi um pintor brabantino do estilo barroco. É conhecido por suas obras contrarreformistas, retratos e pinturas históricas de assuntos mitológicos e alegóricos.
A pintura achada por Osenat representa Cristo crucificado. “É o começo da pintura barroca, Cristo é representado crucificado, isolado, luminoso, destacando-se com força entre um céu escuro e ameaçador. Atrás do fundo rochoso e verde do Gólgota, aparece uma vista que mostra Jerusalém iluminada, mas aparentemente sob uma tempestade”, descreveu o especialista.
O quadro em questão provavelmente foi destinado a um colecionador particular. Pertenceu ao pintor William Bouguereau, do século XIX, e depois aos donos da mansão onde foi encontrado.
A pintura será leiloada por Osenat em 30 de novembro.