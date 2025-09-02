Qual a marca brasileira favorita de Taylor Swift, que pode vir ao país

Escrito por Metrópoles
As especulações do retorno da cantora norte-americana Taylor Swift ao Brasil, quase dois anos após os shows da turnê The Eras Tour em São Paulo e no Rio de Janeiro, deixaram os fãs da artista entusiasmados. A motivação por trás da possível vinda da cantora seria a partida de futebol americano da NFL que será realizada em SP, nesta sexta-feira (5/9).

Relembre, abaixo, a história de uma das marcas brasileiras que conquistou espaço no guarda-roupa da artista: a Larroudé. Vem entender a história da “loirinha” com a etiqueta de sapatos!

foto com cor. taylor swift com vestido da gucci - metrópolesTaylor Swift com vestido verde da coleção primavera/verão 2024 da Gucci, no Golden Globe Awards

O estilo de Taylor Swift

A cantora norte-americana Taylor Swift se tornou uma verdadeira potência nos cenários da música, do audiovisual e, também, da moda. Apesar de não ter nenhuma ligação direta com o mundo fashion, sua influência neste universo pode ser percebida no formato de inspirações de looks para os seus fãs e no aumento das vendas de determinados itens após serem usados pela artista.

foto com cor. taylor swift com vestido preto - metrópolesTaylor Swift usando o vestido Night Lucina da marca Clio Peppiatt

 

foto com cor. taylor swift com vestido preto - metrópolesO estilo da cantora inspira fãs ao redor do mundo

 

foto com cor. taylor swift com vestido preto - metrópolesÉ comum que itens esgotem nas lojas após serem usados pela artista

No caso da Larroudé, Swift foi vista usando modelos da marca mais de uma vez. Para passear com seu atual noivo, Travis Kelce, a cantora apostou em um par de botas pretas intitulado Eleonor. Já em um dos jogos do atleta pelo time de futebol americano Kansas City Chiefs, Swift foi vista usando o modelo Kate Hi, que conta com canos altos que vão até pouco abaixo do joelho.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Larroudé (@larroude)

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Larroudé (@larroude)

Após o anúncio do 12° álbum de estúdio da cantora, The Life of a Showgirl, a marca Larroudé compartilhou fotos de um modelo mule em cetim, que faz parte da parceria Chloe Gosselin by Studio Larroudé, estilizado com a estética do novo projeto nas redes sociais. Para as imagens, foi criado o trocadilho The Life of a Shoe-girl, com base no nome do álbum.

foto com cor. sapatos laranjas da marca larroudé - metrópolesO sapato estilo mule em cetim é resultado da parceria Chloe Gosselin by Studio Larroudé

 

foto com cor. sapatos laranjas da marca larroudé - metrópolesA marca fez um trocadilho com o nome do álbum da cantora Taylor Swift: The Life of a Showgirl

Confira mais looks de destaque da cantora:

6 imagensTaylor Swift com sobretudoTaylor Swift em Nova YorkTaylor Swift chegando no Electric Lady Studio Taylor Swift em Nova YorkTaylor Swift e Travis KelceFechar modal.1 de 6

Taylor Swift em Nova York

Raymond Hall/GC Images via Getty Images2 de 6

Taylor Swift com sobretudo

Raymond Hall/GC Images via Getty Images3 de 6

Taylor Swift em Nova York

Raymond Hall/GC Images via Getty Images4 de 6

Taylor Swift chegando no Electric Lady Studio

Robert Kamau/GC Images via Getty Images5 de 6

Taylor Swift em Nova York

Raymond Hall/GC Images via Getty Images6 de 6

Taylor Swift e Travis Kelce

TheStewartofNY/GC Images via Getty Images

Conheça a história da marca

Idealizada pela brasileira Marina Larroudé, a marca atua no mercado internacional e tem como foco a entrega de calçados de qualidade com preços acessíveis quando comparados a outras empresas do segmento. O impulso para lançar o empreendimento surgiu durante a pandemia do Covid-19, quando a empresária viu a oportunidade de alavancar a carreira de maneira criativa e autêntica.

foto com cor. marina larroudé - metrópolesMarina Larroudé segurando sapatos da sua marca

 

foto com cor. parede da larroudé - metrópolesA marca conquistou diversas celebridades norte-americanas ao longo dos anos

 

foto com cor. Marina e Ricardo Larroudé - metrópolesMarina e Ricardo Larroudé

Radicada em Nova York, a empresária levou as experiências que teve como produtora de moda na Vogue brasileira, diretora de moda na revista Teen Vogue americana e diretora de moda do departamento feminino da loja Barneys para o empreendimento. Desde a criação, a marca vem conquistando os pés de personalidades norte-americanas, como as cantoras Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Jennifer Lopez, figuras públicas como Jill Biden e atrizes como Zoe Saldaña, Lindsay Lohan e Sydney Sweeney.

Apesar de ser radicada nos Estados Unidos, a Larroudé produz os sapatos no Brasil. As fábricas são localizadas no Rio Grande do Sul, e contam com uma equipe de profissionais versados na arte da produção artesanal, já que cada calçado da marca é confeccionado à mão.

foto com cor. Atriz Sarah Catherine Hook - metrópolesAtriz Sarah Catherine Hook

 

foto com cor. Modelo Kaia Gerber - metrópolesModelo Kaia Gerber

 

foto com cor. Atriz Reese Witherspoon - metrópolesAtriz Reese Witherspoon

