Quantas são as línguas indígenas do Brasil, onde são faladas e o que as ameaça?

O território brasileiro abriga hoje apenas 20% das estimadas 1.175 línguas que tinha em 1500, quando chegaram os europeus. E, ao contrário de outros países da região, como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e até Argentina, o Brasil não reconhece como oficiais nenhuma de suas línguas indígenas em âmbito nacional.

Link da publicação ogirinal

O Censo 2010 contabilizou 274 línguas indígenas atualmente no Brasil (os números do Censo 2022 ainda não foram divulgados). Mas linguistas ligados às principais instituições do país, como o Museu Emílio Goeldi, no Pará, e o Museu do Índio, no Rio de Janeiro, falam em 160 a 180. Se considerarmos dialetos — variações de uma mesma língua que podem ser compreendidas mutuamente — chega-se a 218.

Território brasileiro já abrigou mais de mil línguas diferentes | Foto: Getty

Por que ainda não sabemos exatamente o número de línguas faladas pelos povos nativos brasileiros?

A resposta é mais simples – e também mais complicada – do que parece. O problema está em como a pergunta é feita, ou melhor, em que critérios são considerados na hora de definir o que é uma língua e nomeá-la.

Muitos grupos indígenas não têm um nome específico para a sua língua. Nem para si mesmos. Eles dizem ‘nós somos nós’. Isso é um problema para um levantamento como o Censo. Denny Moore Linguista e antropólogo pesquisador do Museu Emílio Goeldi

O Censo 2010 afirmava, por exemplo, que existiam 251 autodeclarados falantes da língua tupinambara, que é considerada pelos pesquisadores extinta há dois séculos. Ou que a língua aruá, falada em Rondônia, tinha 189 falantes, enquanto levantamentos feitos no local por pesquisadores mostravam que somente cinco pessoas falavam a língua.

Perguntas do Censo 2010 sobre línguas indígenas geraram resultados confusos, segundo especialistas | Foto: Getty

Normalmente, as contagens mais altas de línguas consideram alguns dialetos como línguas separadas, mesmo que seus falantes consigam se entender – enquanto a maioria dos linguistas classificaria esses dialetos como uma mesma língua.

Essas contagens também costumam incluir grupos que deixaram de falar sua língua tradicional, mesmo que a declarem como seu idioma.

Isso acontece porque a língua é uma construção dentro da ciência, mas também é política. Há cada vez mais pessoas que se declaram falantes de línguas que consideramos extintas porque esses grupos estão lutando pelo seu reconhecimento. Bruna Franchetto Linguista e antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

“Se declarar falantes da língua, para eles, é uma questão de visibilidade e de sobrevivência. E muitos estão realmente empenhados em recuperar suas línguas, seja junto a vizinhos falantes de uma variedade, fazendo pesquisas documentais ou recriando suas falas com base no que sobrou de conhecimento sobre suas origens”, afirma a linguista e antropóloga Bruna Franchetto, da UFRJ.

Ou seja, para contar as línguas nativas do Brasil é preciso estabelecer um critério principal para definir quais são línguas diferentes e quais são apenas dialetos de uma mesma língua, mas também entender como os próprios grupos indígenas consideram os idiomas “parentes” do seu – algo que pode mudar a depender das relações que eles tenham em cada momento. E ainda é necessário considerar a situação social e política daquele grupo indígena.

Troncos, famílias, subfamílias

E como surgiram, e se diferenciaram, as línguas?

“Tradicionalmente, os linguistas acreditam que quando comunidades falam a mesma língua, mas têm pouco contato, elas desenvolvem seus próprios sotaques. Com o passar do tempo, esses sotaques podem evoluir para dialetos diferentes, com partes distintas da gramática”, explica Hein van der Voort, especialista em línguas indígenas sul-americanas do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Se essa falta de contato entre os povos permanece por vários séculos, os dialetos podem se tornar tão diferentes que os falantes de um já não compreendem o outro.

Mas mesmo as contagens mais altas de línguas indígenas ainda não incluem as que são faladas por dezenas de grupos não contactados no país.

As dificuldades de mapear e registrar essas línguas, combinadas à pressão sofrida pelos grupos indígenas no Brasil, faz com que todos os idiomas nativos do país sejam, hoje, considerados como ameaçados de extinção, em maior ou menor grau.

Todas as línguas indígenas brasileiras hoje são tidas como ameaçadas | Foto: Getty

Estima-se que o número mediano (o valor do meio de uma série) de falantes de uma língua indígena no Brasil seja de 300 pessoas. Só cerca de 10% delas têm mais de 5 mil falantes. No entanto, essas estimativas são pouco confiáveis, porque costumam confundi-los com as populações indígenas, mesmo que, muitas vezes, só uma parte do grupo ainda fale a língua.

Também sabemos que, tradicionalmente, os muitos povos nativos do Brasil são multilíngues. Além de falarem línguas de povos vizinhos ou com os quais têm mais contato, aprendem português desde cedo, já que é essa a língua na qual podem participar da sociedade brasileira.

Ameaças de extinção ou ‘adormecimento’

Quando a cultura de uma comunidade continua ativa e vibrante, a convivência com outros idiomas não é um problema para a transmissão da língua tradicional às gerações mais novas.

Mas esse não é o caso da maioria dos povos brasileiros, que sofrem o impacto do desmatamento, migrações para as cidades, trabalhos ou relocações forçadas, grandes obras em seus territórios, atividades missionárias, garimpo e extração de madeira ilegais, assassinato de líderes e outros problemas.

Falta de oportunidades em suas línguas tradicionais na sociedade não indígena dificulta a manutenção do idioma | Foto: Getty

Por isso é que, mesmo com as iniciativas de recuperação, o desaparecimento das línguas indígenas do Brasil continua, e de modo cada vez mais acelerado.

É sempre complicado dizer que uma língua está extinta. Ela pode ainda estar viva, mesmo que seja na cabeça de um último falante, que não tem mais com quem falar. E, mesmo aquelas em que os últimos falantes morreram, se estiverem bem documentadas, é possível começar um processo de retomada Hein van der Voort Especialista em línguas indígenas sul-americanas do Museu Emílio Goeldi.

“Eu vejo hoje muita motivação entre os povos indígenas para manter ou retomar suas línguas. Mesmo assim, o perigo de as línguas indígenas não serem passadas para as próximas gerações é real”, afirma.

No mundo, segundo o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas da ONU, ao menos 40% dos mais de 6 mil idiomas mundiais falados em 2016 estavam sob risco de desaparecer, e a maioria deles eram indígenas. Em 2019, quatro em cada 10 línguas indígenas corriam esse risco.

Em 2022, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) declarou a Década Internacional das Línguas Indígenas.

Desafio para povos é fazer com que as novas gerações usem a língua tradicional para além da família | Foto: Getty

“No Ministério dos Povos Indígenas, um dos pedidos que mais recebemos é para fazermos um mapeamento real da vitalidade das línguas indígenas no Brasil”, diz Altaci Corrêa Rubim, Coordenadora-geral de articulação de políticas educacionais indígenas, no Departamento de Línguas e Memórias do Ministério dos Povos Indígenas.

“Queremos fazer um mapeamento com equipes de técnicos, linguistas e antropólogos indígenas e também os parceiros da universidades. A partir disso, podemos saber quais línguas estão correndo risco de adormecimento — com um, dois ou três falantes — e realizar ações para salvar essas línguas.”

Rubim, que é do povo kokama, também é a representante de América Latina e Caribe no Grupo de Trabalho da Década das Línguas Indígenas da Unesco. Ela defende que as línguas dos povos nativos são “espírito”, algo que difere do entendimento de linguistas não indígenas.

“Para nós, a língua é espírito, e o espírito não morre, não desaparece. As línguas podem estar adormecidas, porque tiveram séculos ou décadas de transmissão interrompida. Mas podem ser acordadas e fortalecidas em rituais, em práticas culturais. Acredito que teremos um número maior de línguas aparecendo nos dados do próximo Censo”, diz.

Povos em todo o país tentam recuperar suas línguas, com a ajuda de pesquisadores e grupos com línguas semelhantes | Foto: Getty

Ainda assim, ela acredita que dizer que as línguas nativas correm perigo de extinção “faz total sentido”.

“A existência das línguas indígenas não depende só de os povos falarem. Precisamos criar uma política, que o Brasil nunca teve, para essas línguas. Para a língua existir, o povo precisa de um território. E a língua também precisa de status. Nós precisamos vê-la nas mídias sociais, valorizá-la nos ambientes além das aldeias e das escolas. Isso fará com que os jovens também queiram falar suas línguas”, afirma.