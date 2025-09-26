Quanto falta para Cristiano Ronaldo chegar aos 1000 gols na carreira

0
Autor de um dos gols no triunfo do Al-Nassr diante do Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo ficou mais perto de chegar aos 1000 gols na carreira
O atacante soma 946 tentos oficiais em 1289 jogos disputados e precisa marcar mais 54 para alcançar o número mil.
Com 141 gols, Cristiano Ronaldo é o maior goleador por seleções, superando o iraniano Ali Daei, que tinha 109.
Gols de Cristiano Ronaldo por equipe
- Sporting: 5 gols em 31 jogos
- Manchester United: 145 gols em 346 jogos
- Real Madrid: 450 gols em 438 jogos
- Juventus: 101 gols em 134 jogos
- Al-Nassr: 104 gols em 117 jogos
- Seleção Portuguesa: 141 gols em 223 jogos