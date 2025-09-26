Quanto falta para Cristiano Ronaldo chegar aos 1000 gols na carreira

Autor de um dos gols no triunfo do Al-Nassr diante do Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo ficou mais perto de chegar aos 1000 gols na carreira

O atacante soma 946 tentos oficiais em 1289 jogos disputados e precisa marcar mais 54 para alcançar o número mil.

Com 141 gols, Cristiano Ronaldo é o maior goleador por seleções, superando o iraniano Ali Daei, que tinha 109.

Gols de Cristiano Ronaldo por equipe