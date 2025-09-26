26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17

Quanto falta para Cristiano Ronaldo chegar aos 1000 gols na carreira

Atleta anotou mais um tento na partida do Al-Nassr pela Liga Saudita

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Autor de um dos gols no triunfo do Al-Nassr diante do Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo ficou mais perto de chegar aos 1000 gols na carreira

O atacante soma 946 tentos oficiais em 1289 jogos disputados e precisa marcar mais 54 para alcançar o número mil.

Cristiano Ronaldo/Foto: Reprodução

Com 141 gols, Cristiano Ronaldo é o maior goleador por seleções, superando o iraniano Ali Daei, que tinha 109.

Gols de Cristiano Ronaldo por equipe

  • Sporting: 5 gols em 31 jogos
  • Manchester United: 145 gols em 346 jogos
  • Real Madrid: 450 gols em 438 jogos
  • Juventus: 101 gols em 134 jogos
  • Al-Nassr: 104 gols em 117 jogos
  • Seleção Portuguesa: 141 gols em 223 jogos

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost