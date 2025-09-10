Quarta-feira de decisão: saiba onde ver Flu x Bahia, Corinthians x Athletico-PR e todos os jogos

Copa do Brasil domina a noite; confira horários e transmissões da base e da Copa Santa Catarina

A quarta-feira (10/09) vem carregada de bola rolando no Brasil e no exterior. Pela Copa do Brasil, o Fluminense recebe o Bahia às 19h, e mais tarde, às 21h30, o Corinthians encara o Athletico-PR — ambos com ampla cobertura na TV e no streaming. Tem também Troféu Al-Andalus Sub-18 na tarde europeia e trinca de jogos pela Copa Santa Catarina 2025.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Veja, abaixo, a grade completa (horários de Brasília):

Copa do Brasil

  • 19h — Fluminense x Bahiasportv e Premiere

  • 21h30 — Corinthians x Athletico-PRGlobo, sportv, Premiere e Prime Video

Troféu Al-Andalus Sub-18

  • 17h — Barcelona x RacingESPN4 e Disney+

Copa Santa Catarina 2025

  • 19h — Barra/SC x Marcílio Dias — Transmissão: Federação Catarinense de Futebol

  • 20h — Concórdia x Chapecoense — Transmissão: Metrópoles

  • 20h — Caravaggio x Criciúma — Transmissão: Federação Catarinense de Futebol

Fonte: Jornal O Hoje
Redigido por: Contilnet

